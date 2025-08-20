لماذا أمر ترامب بنشر ثلاث مدمرات صاروخية قرب فنزويلا؟

Advertisement

أمر الرئيس الأميركي بنشر ثلاث مدمرات صاروخية موجهة من طراز "إيجيس" في المياه المقابلة لفنزويلا، لمكافحة تهريب المخدرات.ونقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤول مطلع على التخطيط، أنه من المتوقع أن تصل ثلاثة سفن حربية من طراز "إيجيس"، وهي "يو إس إس غرافلي" و"يو إس إس " و"يو إس إس سامبسون"، إلى المياه قبالة ، قريبا.