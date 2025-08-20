Advertisement

عربي-دولي

لماذا أمر ترامب بنشر ثلاث مدمرات صاروخية قرب فنزويلا؟

Lebanon 24
20-08-2025 | 08:43
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر ثلاث مدمرات صاروخية موجهة من طراز "إيجيس" في المياه المقابلة لفنزويلا، لمكافحة تهريب المخدرات.
ونقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤول مطلع على التخطيط، أنه من المتوقع أن تصل ثلاثة سفن حربية من طراز "إيجيس"، وهي "يو إس إس غرافلي" و"يو إس إس جيسون دونهام" و"يو إس إس سامبسون"، إلى المياه قبالة فنزويلا، قريبا.
 
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض لمجلة "نيوزويك" صحة أنباء عملية الانتشار. (سكاي نيوز عربية) 
