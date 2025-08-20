29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
"خطر عالمي".. دراسة تُحذر من وباءٍ على متن الطائرات
Lebanon 24
20-08-2025
|
08:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة علمية حديثة أن تحليل مياه الصرف الصحي في مراحيض الطائرات يمكن أن يشكّل أداة مبتكرة لمراقبة انتشار البكتيريا
المقاومة
للأدوية، أو ما يُعرف بـ"الوباء الصامت". ويُتوقع أن يفتك هذا الوباء بأرواح أكثر من ضحايا السرطان بحلول عام 2050.
Advertisement
وأظهر تحليل وجود 9 مسببات أمراض مقاومة للمضادات الحيوية المصنّفة عالية الخطورة، بعضها يُكتسب داخل المستشفيات ويقاوم عدة أنواع من الأدوية. كما تبيّن أن خمسا من هذه السلالات ظهرت في كل العينات، في حين تم رصد جين خطير يمنح البكتيريا مقاومة لأدوية تعد الخيار العلاجي الأخير في 17 رحلة جوية.
ولم يُكتشف هذا الجين من قبل في شبكات الصرف الصحي الحضرية بأستراليا، ما يشير إلى أنه وصل عبر السفر الجوي الدولي.
وقال الدكتور واريش أحمد، الباحث الرئيس في الدراسة من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO): "تلتقط مياه الصرف الصحي للطائرات البصمات الميكروبية لركاب قادمين من قارات مختلفة، ما يوفر وسيلة منخفضة التكلفة لمراقبة التهديدات الناشئة مثل مقاومة المضادات الحيوية".
وأظهرت النتائج أن الرحلات
القادمة
من
آسيا
، خاصة
الهند
، احتوت على مستويات أعلى من جينات مقاومة المضادات الحيوية مقارنة بالرحلات القادمة من
أوروبا
والمملكة المتحدة.
ويرى الباحثون أن هذه الفوارق ترتبط بتباينات في أنماط استخدام المضادات الحيوية وأنظمة الصرف الصحي والكثافة السكانية وسياسات الصحة العامة بين المناطق. كما أكدوا أن المادة الوراثية للبكتيريا تظل مستقرة في مياه الصرف حتى بعد التعرض للمطهّرات لمدة تصل إلى 24 ساعة، ما يضمن دقة التحليل.
وقالت الباحثة ياوين ليو، المشاركة في الدراسة: "يساهم السفر الدولي بشكل رئيسي في انتشار مقاومة المضادات الحيوية، وتحليل مياه صرف الطائرات يساعدنا على تتبع الجينات المقاومة قبل أن تستقر في البيئات المحلية".
وأضاف الدكتور نيكولاس أشبولت، أحد معدي الدراسة: "من المتوقع أن تتسبب مقاومة المضادات الحيوية في أكثر من 39 مليون حالة وفاة عالميا بحلول عام 2050، وهو ما يجعل تطوير أدوات مبتكرة للمراقبة أمرا ضروريا وملحا". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
دراسة تحذر من روبوتات الدردشة: يمكن خداع المستخدم للكشف عن معلوماته
Lebanon 24
دراسة تحذر من روبوتات الدردشة: يمكن خداع المستخدم للكشف عن معلوماته
20/08/2025 19:27:15
20/08/2025 19:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "بنك أوف أميركا" بشأن خطر فقاعة مالية في سوق الأسهم
Lebanon 24
تحذير من "بنك أوف أميركا" بشأن خطر فقاعة مالية في سوق الأسهم
20/08/2025 19:27:15
20/08/2025 19:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"تغير عالمي" في شعبية ترامب والرئيس الصيني.. دراسة تكشف
Lebanon 24
"تغير عالمي" في شعبية ترامب والرئيس الصيني.. دراسة تكشف
20/08/2025 19:27:15
20/08/2025 19:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مُصابة بانتفاخات حول الرأس والأطراف.. انتشار وباء "السناجب" في أميركا وكندا يُثير الذعر (صور)
Lebanon 24
مُصابة بانتفاخات حول الرأس والأطراف.. انتشار وباء "السناجب" في أميركا وكندا يُثير الذعر (صور)
20/08/2025 19:27:15
20/08/2025 19:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
صحة
تابع
قد يعجبك أيضاً
المستشفيات ملاذ لهم.. هكذا يعمل صحافيو غزة وسط الحرب!
Lebanon 24
المستشفيات ملاذ لهم.. هكذا يعمل صحافيو غزة وسط الحرب!
12:00 | 2025-08-20
20/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بن غفير يستفز الأسرى الفلسطينيين بصور دمار غزة (فيديو)
Lebanon 24
بن غفير يستفز الأسرى الفلسطينيين بصور دمار غزة (فيديو)
11:21 | 2025-08-20
20/08/2025 11:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بين روسيا وأوكرانيا.. هل اقترب الحل حقاً؟
Lebanon 24
بين روسيا وأوكرانيا.. هل اقترب الحل حقاً؟
11:00 | 2025-08-20
20/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طالبان: إغلاق المدارس الدينية أمام الفتيات
Lebanon 24
طالبان: إغلاق المدارس الدينية أمام الفتيات
10:47 | 2025-08-20
20/08/2025 10:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ بلداً عربيّاً... طفل تعرّض للإغتصاب من قبل 14 شخصاً
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ بلداً عربيّاً... طفل تعرّض للإغتصاب من قبل 14 شخصاً
10:09 | 2025-08-20
20/08/2025 10:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
23:45 | 2025-08-19
19/08/2025 11:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
10:19 | 2025-08-20
20/08/2025 10:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
23:43 | 2025-08-19
19/08/2025 11:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
14:43 | 2025-08-19
19/08/2025 02:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-08-20
المستشفيات ملاذ لهم.. هكذا يعمل صحافيو غزة وسط الحرب!
11:21 | 2025-08-20
بن غفير يستفز الأسرى الفلسطينيين بصور دمار غزة (فيديو)
11:00 | 2025-08-20
بين روسيا وأوكرانيا.. هل اقترب الحل حقاً؟
10:47 | 2025-08-20
طالبان: إغلاق المدارس الدينية أمام الفتيات
10:09 | 2025-08-20
حادثة مروّعة تهزّ بلداً عربيّاً... طفل تعرّض للإغتصاب من قبل 14 شخصاً
10:00 | 2025-08-20
خريطة ترامب الاوكرانية تثير الكثير من التساؤلات.. هل تكون حاسمة لمصير الصراع مع روسيا؟
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 19:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 19:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 19:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24