عقوبات أميركية جديدة على قضاة في "الجنائية الدولية"

فرضت الأميركية اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية، واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما نقلته "فرانس برس".

وقال الأميركي ماركو روبيو: "اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، كونهم شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بشأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".



وكانت فرضت الولايات المتحدة في شباط الماضي، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بعد أسبوع على توقيع الرئيس مرسوماً رئاسياً بهذا الشأن.



ولحقها فرض عقوبات أخرى على قضاة في المحكمة أسهموا في إصدار مذكرات الاعتقال بحق ووزير دفاعه السابق على خلفية الحرب على غزة.



وأصدر قضاة المحكمة في تشرين الثاني الماضي، مذكرات اعتقال بحق بنيامين ويوآف غالانت، ومحمد الضيف قائد هيئة أركان " القسام"، الجناح العسكري لحركة " "، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. (ارم نيوز)