عربي-دولي
هجوم على قافلة إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي قرب مليط شمال دارفور
Lebanon 24
20-08-2025
|
15:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرضت قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي الأربعاء، لهجوم بالقرب من مدينة مليط التي تعاني المجاعة في شمال دارفور بالسودان.
وقال المتحدث باسم الوكالة الأممية غيفت واتاناساثورن إن "ثلاثا بين 16 شاحنة ضمن قافلة كانت تحمل مواد غذائية منقذة للحياة" اشتعلت فيها النيران وتضررت، مؤكدا سلامة الطواقم الإنسانية.
من جانبها، اتهمت
قوات الدعم السريع
، في بيان لها،
طيران الجيش
باستهداف القافلة أثناء وجودها داخل حظيرة جمارك مليط.
وأشارت إلى أن القصف شمل سوق مدينة مليط والنقطة الجمركية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. وتسيطر قوات الدعم السريع على مدينة مليط وأجزاء واسعة من
ولاية شمال دارفور
.
ووصفت قوات الدعم السريع ما جرى بأنه "جريمة حرب"، مبينة أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للجيش أن استهدف في الثالث من يونيو الماضي شاحنات إغاثة بمدينة الكومة. وطالبت
المجتمع الدولي
والمنظمات الإنسانية والحقوقية بإدانة القصف، وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن استهداف قوافل الإغاثة، والضغط الفوري لوقف اعتداءات الجيش على العاملين في المجال الإنساني. (سكاي نيوز)
