عربي-دولي

"الجنائية الدولية" تندّد بعقوبات واشنطن: "هجوم صارخ على استقلالنا"

Lebanon 24
20-08-2025 | 16:50
Doc-P-1407157-638913306400923370.webp
Doc-P-1407157-638913306400923370.webp photos 0
دانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة من قضاتها، معتبرة القرار "هجوماً صارخاً" على استقلالها.
وقالت المحكمة في بيان: "هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة".
 
 
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن في وقت سابق، فرض عقوبات جديدة على أربعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، هم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وكيمبرلي بروست من كندا، ونزهت شميم خان من فيدجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، موضحاً أنهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة للتحقيق بشأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".
 
بدوره، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار واشنطن، وقال وفق بيان عن مكتبه: "أهنئ ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، بقراره فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"، مضيفًا: "هذا فعل حاسم ضد حملة التشهير التي تستهدف دولة إسرائيل من أجل الحقيقة والعدالة".
 
