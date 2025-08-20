"الجنائية الدولية" تندّد بعقوبات واشنطن: "هجوم صارخ على استقلالنا"



وقالت المحكمة في بيان: "هذه هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة". دانت ، اليوم الأربعاء، إعلان فرض عقوبات على أربعة من قضاتها، معتبرة القرار "هجوماً صارخاً" على استقلالها.وقالت المحكمة في بيان: "هذه هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة".

وكان الأميركي ماركو روبيو قد أعلن في وقت سابق، فرض عقوبات جديدة على أربعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، هم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وكيمبرلي بروست من ، ونزهت شميم خان من فيدجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، موضحاً أنهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة للتحقيق بشأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".