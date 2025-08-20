Advertisement

بعد إطلاق عملية "عربات جدعون 2".. حماس: خطة إسرائيل للسيطرة على غزة "استهتار" بالوسطاء

20-08-2025 | 23:12
بعد إقرار إسرائيل أمس الأربعاء خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة، اعتبرت حركة حماس الأمر انه يشكل "استهتارا" بالجهود التي تبذلها وساطات عربية ودولية لوقف الحرب في القطاع الفلسطيني.
وقالت حماس في بيان إنّ إعلان الجيش الإسرائيلي "ما أسماه عملية "عربات جدعون 2" ضدّ مدينة غزة يمثّل إمعانا في حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 22 شهرا واستهتارا بالجهود التي يبذلها الوسطاء" لوقف الحرب.

وأقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس الأربعاء خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيدا لتنفيذها، وذلك في خضم انتظار ردّ إسرائيلي رسمي على مقترح الهدنة المطروحة لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 22 شهرا.

وفي بيانها اتّهمت حماس رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصّل لاتفاق يوقف الحرب ويسمح بإطلاق الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وقالت الحركة إنّ "تجاهل نتانياهو لمقترح الوسطاء وعدم ردّه عليه، يثبت أنّه المعطّل الحقيقي لأيّ اتفاق، وأنّه لا يأبه لحياة أسراه وغير جادّ في استعادتهم".(سكاي نيوز)
 
01:42 | 2025-08-21
01:09 | 2025-08-21
00:15 | 2025-08-21
00:07 | 2025-08-21
00:05 | 2025-08-21
23:52 | 2025-08-20
