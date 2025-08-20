بالقرب من سواحل ولاية فرجينيا.. تحطم طائرة عسكرية أميركية

أكد مسؤولون أميركيون تحطم طائرة مقاتلة من طراز F/A-18E تابعة للقوات البحرية الأميركية بالقرب من سواحل ولاية فرجينيا.

وذكرت المتحدثة باسم جاكي باراشار في بيان لها، أن الحادث وقع أثناء تنفيذ الطائرة لمهامها التدريبية الروتينية.

وأكدت إنقاذ الطيار بعد أن تمكن من القفز بالمظلة ونقله إلى المستشفى لفحص حالته بعد الحادث. (روسيا اليوم)