عربي-دولي

بالقرب من سواحل ولاية فرجينيا.. تحطم طائرة عسكرية أميركية

Lebanon 24
20-08-2025 | 23:17
Doc-P-1407197-638913542045350749.jpg
Doc-P-1407197-638913542045350749.jpg photos 0
أكد مسؤولون أميركيون تحطم طائرة مقاتلة من طراز F/A-18E تابعة للقوات البحرية الأميركية بالقرب من سواحل ولاية فرجينيا.
 
وذكرت المتحدثة باسم القوات البحرية جاكي باراشار في بيان لها، أن الحادث وقع أثناء تنفيذ الطائرة لمهامها التدريبية الروتينية.
وأكدت إنقاذ الطيار بعد أن تمكن من القفز بالمظلة ونقله إلى المستشفى لفحص حالته بعد الحادث. (روسيا اليوم)
 

