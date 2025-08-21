قرب حدود الصين.. الكشف عن قاعدة للصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية

31
عربي-دولي
Lebanon 24
21-08-2025
|
01:42
أفاد مركز دراسات، في تقرير صدر هذا الأسبوع، أن
كوريا الشمالية
أقامت
قاعدة عسكرية
سرية قرب حدودها مع
الصين
يعتقد أنها تستخدمها لتخزين صواريخ باليستية بعيدة المدى.
وأورد
مركز الدراسات
الإستراتيجية والدولية الذي يتخذ مقرا في
واشنطن
في تقريره أن قاعدة الصواريخ الباليستية غير المعلنة تقع في مقاطعة شمال بيونغان على مسافة لا تزيد عن 27 كلم من الحدود مع الصين.
وبحسب التقرير، فإن قاعدة "سينبونغ دونغ" تحتوي على الأرجح على صواريخ باليستية عابرة للقارات وبينها صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
وحذر التقرير بأن هذه الصواريخ "يمكن أن تشكل تهديدا نوويا لشرق
آسيا
والقارة الأميركية".
وجاء في التقرير أن
القاعدة
هي من "القواعد الـ15 إلى 20 للصواريخ البالستية ومنشآت الصيانة والإسناد وتخزين الصواريخ والرؤوس التي لم تعلن عنها
كوريا
الشمالية". (العربية)
