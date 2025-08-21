قرب حدود الصين.. الكشف عن قاعدة للصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية

Advertisement

أفاد مركز دراسات، في تقرير صدر هذا الأسبوع، أن أقامت سرية قرب حدودها مع يعتقد أنها تستخدمها لتخزين صواريخ باليستية بعيدة المدى.وأورد الإستراتيجية والدولية الذي يتخذ مقرا في في تقريره أن قاعدة الصواريخ الباليستية غير المعلنة تقع في مقاطعة شمال بيونغان على مسافة لا تزيد عن 27 كلم من الحدود مع الصين.وبحسب التقرير، فإن قاعدة "سينبونغ دونغ" تحتوي على الأرجح على صواريخ باليستية عابرة للقارات وبينها صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.وحذر التقرير بأن هذه الصواريخ "يمكن أن تشكل تهديدا نوويا لشرق والقارة الأميركية".