خطة "عربات جدعون 2" تُعرض اليوم على الحكومة للمصادقة عليها

Lebanon 24
21-08-2025 | 02:19
A-
A+
Doc-P-1407241-638913651587810618.png
Doc-P-1407241-638913651587810618.png photos 0
أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن أن خطة احتلال مدينة غزة ستعرض اليوم على الحكومة الإسرائيلية للموافقة عليها.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد وافق على الخطة التي أطلق عليها اسم"عربات جدعون 2". (العربية)
بعد إطلاق عملية "عربات جدعون 2".. حماس: خطة إسرائيل للسيطرة على غزة "استهتار" بالوسطاء
رئيس الأركان الإسرائيلي من غزة: سننفذ المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون" قريبا
رئيس الأركان الإسرائيلي: نصل لخط النهاية بعملية "عربات جدعون" التي حققنا أهدافها بل وتجاوزناها
مصدر عسكري إسرائيلي لمعاريف: عملية "عربات جدعون" انتهت والآن دور المستوى السياسي
