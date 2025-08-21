Advertisement

إقتصاد

ارتفاع أسعار النفط.. هذا ما سجلته

Lebanon 24
21-08-2025 | 03:12
واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الخميس، مدعومة بمؤشرات على طلب قوي في الولايات المتحدة ووسط حالة من عدم اليقين بشأن جهود إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، تم تداول العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط لشهر تشرين الأول عند 63.12 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.65%، فيما سجل خام برنت 67.30 دولار للبرميل بارتفاع 0.69%.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام الأسبوع الماضي بمقدار 6 ملايين برميل إلى 420.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض 1.8 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات البنزين بـ 2.7 مليون برميل مقارنة بتوقعات انخفاض قدره 915 ألف برميل، ما يعكس استمرار الطلب خلال موسم السفر الصيفي.

وأضافت البيانات ارتفاع متوسط استهلاك وقود الطائرات على مدار أربعة أسابيع إلى أعلى مستوى منذ 2019، ما يعزز صورة تعافي الطلب على الطاقة.

وقال دانييل هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك "إيه إن زد": "انتعشت أسعار النفط الخام إذ عززت علامات الطلب القوي في الولايات المتحدة المعنويات". (روسيا اليوم)
