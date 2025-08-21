Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا تطرد زعيم داعش من أراضيها

Lebanon 24
21-08-2025 | 03:29
A-
A+
Doc-P-1407276-638913691479120100.jpg
Doc-P-1407276-638913691479120100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال متحدث باسم المحكمة الإدارية في مدينة دوسلدورف الألمانية إن حكم طرد أبو ولاء، الزعيم السابق لتنظيم داعش في ألمانيا، صار نهائيا، موضحاً أن المدان لم يقدم أي طلب بالإذن بالاستئناف على حكم الطرد.
Advertisement
 
وخسر أبو ولاء دعوى قضائية ضد الطرد في حزيران الماضي. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيجرى ترحيله بالفعل. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في ألمانيا: الحكومة الإسرائيلية لن تتحرّك كثيراً دون ضغوط
lebanon 24
21/08/2025 13:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: قتلنا زعيماً بارزاً لتنظيم "داعش" في حلب
lebanon 24
21/08/2025 13:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: قتلنا زعيما بارزا في تنظيم "داعش" في سوريا
lebanon 24
21/08/2025 13:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا عن نشر قوات بأوكرانيا: نركز على حماية أراضي حلف الناتو فقط
lebanon 24
21/08/2025 13:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:52 | 2025-08-21
05:41 | 2025-08-21
04:44 | 2025-08-21
04:34 | 2025-08-21
04:01 | 2025-08-21
03:59 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24