ألمانيا تطرد زعيم داعش من أراضيها

قال متحدث باسم في مدينة دوسلدورف إن حكم طرد ، الزعيم السابق لتنظيم داعش في ، صار نهائيا، موضحاً أن المدان لم يقدم أي طلب بالإذن بالاستئناف على حكم الطرد.

وخسر أبو ولاء دعوى قضائية ضد الطرد في حزيران الماضي. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيجرى ترحيله بالفعل. (روسيا اليوم)