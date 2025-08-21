Advertisement

عربي-دولي

لقاء محتمل بين زيلينسكي وبوتين.. بشرط

Lebanon 24
21-08-2025 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1407292-638913707745039401.jpg
Doc-P-1407292-638913707745039401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن عقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ممكن، لكنه مشروط أولًا بالوصول إلى تفاهم حول الضمانات الأمنية.
Advertisement

وأشار زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في كييف إلى سويسرا والنمسا وتركيا كخيارات محتملة لاستضافة المفاوضات، معربًا عن أمله في التوصل إلى تفاهم بشأن هيكلية الضمانات الأمنية خلال 7 إلى 10 أيام.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن هدفه هو عقد اجتماع ثلاثي يضم بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب بعد الاتفاق على الضمانات، مشيرًا إلى أنه يتوقع رد فعل قوي من الولايات المتحدة في حال عدم استعداد روسيا لعقد اللقاء.

وفيما يواصل الغرب مساعيه لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، انتقد زيلينسكي تعزيز روسيا لقواتها على الخط الجنوبي في منطقة زابوريجيا، مؤكدًا أن موسكو تنقل قوات من اتجاه كورسك لتعزيز مواقعها هناك.

كما أشار إلى أن موقف موسكو بشأن الأراضي غير واضح، معتبرًا أن اقتراح عقد محادثات مستقبلية في بودابست يمثل تحديًا. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
بوتين لا يستبعد لقاء زيلينسكي... ويُلمّح إلى قمة محتملة مع ترامب
lebanon 24
21/08/2025 13:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: لقاء بوتين ممكن بعد الاتفاق على الضمانات الأمنية
lebanon 24
21/08/2025 13:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: لقاء بوتين قد يكون في سويسرا أو النمسا أو تركيا
lebanon 24
21/08/2025 13:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بوتين يوافق على لقاء زيلينسكي تمهيدًا لقمة سلام برعاية ترامب
lebanon 24
21/08/2025 13:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:52 | 2025-08-21
05:41 | 2025-08-21
04:44 | 2025-08-21
04:34 | 2025-08-21
04:01 | 2025-08-21
03:46 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24