لقاء محتمل بين زيلينسكي وبوتين.. بشرط

Advertisement

أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن عقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي ممكن، لكنه مشروط أولًا بالوصول إلى تفاهم حول الضمانات الأمنية.وأشار زيلينسكي خلال في كييف إلى سويسرا والنمسا وتركيا كخيارات محتملة لاستضافة المفاوضات، معربًا عن أمله في التوصل إلى تفاهم بشأن هيكلية الضمانات الأمنية خلال 7 إلى 10 أيام.وأضاف الرئيس الأوكراني أن هدفه هو عقد اجتماع ثلاثي يضم ونظيره الأميركي بعد الاتفاق على الضمانات، مشيرًا إلى أنه يتوقع رد فعل قوي من في حال عدم استعداد لعقد اللقاء.وفيما يواصل الغرب مساعيه لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، انتقد زيلينسكي تعزيز روسيا لقواتها على الخط الجنوبي في منطقة زابوريجيا، مؤكدًا أن تنقل قوات من اتجاه كورسك لتعزيز مواقعها هناك.كما أشار إلى أن موقف موسكو بشأن الأراضي غير واضح، معتبرًا أن اقتراح عقد محادثات مستقبلية في بودابست يمثل تحديًا. (سكاي نيوز)