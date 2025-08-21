بالفيديو.. حادث سير مروّع في مصر

Advertisement

شهد طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، الخميس، حادث سير مروع أمام منطقة سواني جابر غرب مدينة الضبعة، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين، إضافة إلى احتراق وتفحم عدة سيارات.وأفادت السلطات أن السبب كان انقلاب سيارة نقل ثقيل محمّلة بالبضائع واشتعالها، ما أدى إلى امتداد النيران إلى 4 سيارات أخرى وتفحمها بالكامل.وعلى الفور، انتقلت والحماية المدنية إلى مكان الحادث، ترافقها سيارات الإسعاف، حيث عملت على إخماد الحرائق وإجلاء المصابين.وأعلنت أنها دفعت بـ10 سيارات إسعاف مجهزة وصلت إلى الموقع خلال دقيقتين فقط من تلقي البلاغ، إضافة إلى 10 سيارات أخرى وُضعت في حالة تأهب لأي طارئ.