عربي-دولي
بالفيديو.. حادث سير مروّع في مصر
Lebanon 24
21-08-2025
|
09:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، الخميس، حادث سير مروع أمام منطقة سواني جابر غرب مدينة الضبعة، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين، إضافة إلى احتراق وتفحم عدة سيارات.
وأفادت السلطات
المصرية
أن السبب
الرئيسي
كان انقلاب سيارة نقل ثقيل محمّلة بالبضائع واشتعالها، ما أدى إلى امتداد النيران إلى 4 سيارات أخرى وتفحمها بالكامل.
وعلى الفور، انتقلت
قوات الأمن
والحماية المدنية إلى مكان الحادث، ترافقها سيارات الإسعاف، حيث عملت على إخماد الحرائق وإجلاء المصابين.
وأعلنت
وزارة الصحة
أنها دفعت بـ10 سيارات إسعاف مجهزة وصلت إلى الموقع خلال دقيقتين فقط من تلقي البلاغ، إضافة إلى 10 سيارات أخرى وُضعت في حالة تأهب لأي طارئ.
وأكدت أن
وزير الصحة
خالد عبدالغفار يتابع الحادث عن كثب، ووجّه بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، كما كلف نائبه د.
محمد الطيب
بالتوجه إلى مستشفى الضبعة لمتابعة الوضع ميدانيًا.
