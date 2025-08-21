Advertisement

عربي-دولي

السيسي يصل السعودية في زيارة خاصة

Lebanon 24
21-08-2025 | 12:29
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية في زيارة خاصة.
واستقبله في مطار خليج نيوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس".
