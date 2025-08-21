إسلام آباد تستضيف أول لقاء دولي لمعارضي طالبان الأفغان

تستضيف إسلام آباد الأسبوع المقبل أول مؤتمر لمعارضي حكومة طالبان في الخارج، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لسيطرة الحركة على أفغانستان
وتصاعد الخلافات مع باكستان نتيجة التوترات الحدودية والفشل في الحد من الحركات المسلحة التي تستهدف الحكومة الباكستانية.
وينظّم المؤتمر "معهد جنوب آسيا
للاستقرار الاستراتيجي" الباكستاني بالتعاون مع منظمة "نساء من أجل نساء أفغانستان" الأميركية، تحت شعار "نحو الثقة والوحدة".
ويُعقد الحدث في 25 و26 آب الجاري بالعاصمة إسلام آباد، بمشاركة واسعة من سياسيين ودبلوماسيين وناشطين وممثلين عن الأحزاب الأفغانية.
وأفادت مصادر صحافية أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة مستقبل أفغانستان والعمل على تحقيق وحدة وطنية وبناء الثقة بين مختلف مكونات الشعب الأفغاني.
وكشفت المصادر عن قائمة المشاركين الأفغان في المؤتمر، ومن أبرزهم وزير الاقتصاد
السابق مصطفى مستور والمندوب الدائم لأفغانستان في جنيف
نصير أحمد أنديشه وكبير مستشاري المجلس الأعلى
للمصالحة الوطنية السابق مجيب الرحمن
رحيمي والنائبة السابقة فوزية كوفي بالإضافة إلى حبيب الرحمن حكمتيار نجل زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار.
كما يشارك ممثلون عن حزب الحركة الوطنية الأفغانية من أجل السلام والعدالة بزعامة وزير الخارجية
السابق حنيف أتمر ورئيس الاستخبارات السابق معصوم ستانكزي والمجلس الوطني لإنقاذ أفغانستان الذي يضم قادة سياسيين بارزين.