اليسار الفرنسي يهدد بحجب الثقة عن حكومة بايرو

Advertisement

وخلال مقابلة مع "RTL"، صرّح بومبار: "الأداة المتاحة لنا كبرلمانيين لمقاومة هذه الإجراءات هي اقتراح حجب الثقة. لذلك يمكنني أن أقول لكم إنه في اليوم الأول من الجلسة ، سيتقدم حزب (فرنسا الأبية) باقتراح حجب الثقة لإسقاط الحكومة ومنع تنفيذ خطة بايرو".وأضاف أن الإجراءات التي يقترحها رئيس الوزراء ستضرب بشدة القوة الشرائية للشعب الفرنسي الذي يعاني بالفعل من ظروف صعبة.ووفقاً لاستطلاع سابق أجراه "Ipsos BVA" لصالح محطة "RTL" الإذاعية، فإن 59% من المواطنين الفرنسيين يرغبون في استبدال رئيس الوزراء الحالي، الذي أعلن عن إجراءات "لإنعاش" الشؤون المالية، بسياسي آخر.