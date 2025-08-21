Advertisement

عربي-دولي

اليسار الفرنسي يهدد بحجب الثقة عن حكومة بايرو

Lebanon 24
21-08-2025 | 14:16
A-
A+
Doc-P-1407527-638914084957821412.png
Doc-P-1407527-638914084957821412.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن منسق حزب "فرنسا الأبية" اليساري المعارض، مانويل بومبار، عن نيته تقديم اقتراح لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو على خلفية إجراءات التقشف المالي التي كشف عنها.
Advertisement


وخلال مقابلة مع "RTL"، صرّح بومبار: "الأداة المتاحة لنا كبرلمانيين لمقاومة هذه الإجراءات هي اقتراح حجب الثقة. لذلك يمكنني أن أقول لكم إنه في اليوم الأول من الجلسة البرلمانية، سيتقدم حزب (فرنسا الأبية) باقتراح حجب الثقة لإسقاط الحكومة ومنع تنفيذ خطة بايرو".


وأضاف أن الإجراءات التي يقترحها رئيس الوزراء ستضرب بشدة القوة الشرائية للشعب الفرنسي الذي يعاني بالفعل من ظروف صعبة.


ووفقاً لاستطلاع سابق أجراه "Ipsos BVA" لصالح محطة "RTL" الإذاعية، فإن 59% من المواطنين الفرنسيين يرغبون في استبدال رئيس الوزراء الحالي، الذي أعلن عن إجراءات "لإنعاش" الشؤون المالية، بسياسي آخر.
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من اقتراح حجب الثقة في البرلمان
lebanon 24
22/08/2025 02:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من اقتراح حجب الثقة في البرلمان
lebanon 24
22/08/2025 02:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تجديد الثقة بالحكومة وسلام مصر على "الاصلاح والانقاذ"
lebanon 24
22/08/2025 02:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان: لهذا السبب أعطينا الثقة للحكومة
lebanon 24
22/08/2025 02:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2025-08-21
16:33 | 2025-08-21
16:23 | 2025-08-21
16:00 | 2025-08-21
15:57 | 2025-08-21
15:24 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24