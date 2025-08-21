خلال أسبوعين… أميركا قد تغيّر نهجها تجاه النزاع في أوكرانيا

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي أن قد تغير نهجها تجاه النزاع في خلال أسبوعين في حال رأت أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية سلمية.وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان السلام سيسود أوكرانيا في مقابلة مع إحدى الإذاعات الأميركية: "سأخبركم. أقول إننا سنعرف ذلك خلال أسبوعين. بعد ذلك، قد نضطر إلى اتباع نهج مختلف".