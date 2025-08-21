Advertisement

عربي-دولي

خلال أسبوعين… أميركا قد تغيّر نهجها تجاه النزاع في أوكرانيا

Lebanon 24
21-08-2025 | 15:24
A-
A+
Doc-P-1407543-638914124677801238.jpg
Doc-P-1407543-638914124677801238.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تغير نهجها تجاه النزاع في أوكرانيا خلال أسبوعين في حال رأت أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية سلمية.
Advertisement


وقال ترامب ردا على سؤال حول ما إذا كان السلام سيسود أوكرانيا في مقابلة مع إحدى الإذاعات الأميركية: "سأخبركم. أقول إننا سنعرف ذلك خلال أسبوعين. بعد ذلك، قد نضطر إلى اتباع نهج مختلف".
مواضيع ذات صلة
صحفي أميركي يؤكد: واشنطن لم تغير موقفها تجاه أوكرانيا
lebanon 24
22/08/2025 02:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: جميعنا متفقون على الحاجة الملحة لأن تغير إسرائيل نهجها وتسمح بدخول المساعدات إلى غزة
lebanon 24
22/08/2025 02:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل: على حزب الله تغيير نهجه السابق (الحدث)
lebanon 24
22/08/2025 02:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الممثلة الأممية المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة: لا يمكننا أن نستمر في الوقوف مكتوفي الأيدي تجاه غزة
lebanon 24
22/08/2025 02:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2025-08-21
16:33 | 2025-08-21
16:23 | 2025-08-21
16:00 | 2025-08-21
15:57 | 2025-08-21
15:13 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24