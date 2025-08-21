Advertisement

عربي-دولي

بمشاركة ترامب… لقاء قريب بين الشرع ونتنياهو

Lebanon 24
21-08-2025 | 15:57
Doc-P-1407551-638914141018149499.jpg
Doc-P-1407551-638914141018149499.jpg photos 0
افادت مصادر سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تسعى إلى ترتيب لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك في أيلول المقبل، بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
