عربي-دولي

أوروبا مُهدّدة... مرض قد ينتشر خلال سنوات في أبرز مدنها

Lebanon 24
21-08-2025 | 16:44
ذكرت "العربية"، أنّه بسبب تغيّر المناخ، تُواجه أوروبا خطر انتشار أمراض جديدة.
وأفادت جريدة "ديلي ميل" البريطانية، أنّ "حمى الضنك تنتشر عادة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي، وأميركا الوسطى، وأميركا الجنوبية، وجنوب شرق آسيا، وجزر المحيط الهادئ، لكن دراسة جديدة حذرت من احتمال انتشارها قريباً في أوروبا.

وقال خبراء من جامعة مونبلييه في جنوب فرنسا، إنّ "تغيّر المناخ قد يخلق ظروفاً مثالية لانتشار بعوض النمر الآسيوي في أوروبا الغربية، وهذا البعوض هو الحشرة الناقلة لهذا الفيروس الذي يُسبب المرض".

وتشير نماذجهم إلى أنّ "ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى تفشي المرض في مدن تشمل لندن، وفيينا، وستراسبورغ، وفرانكفورت، وهي أكبر المدن الأوروبية".
 
ولفتوا إلى أنّ "هذا قد يحدث في غضون سنوات قليلة".
 
 
 
