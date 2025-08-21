أوروبا مُهدّدة... مرض قد ينتشر خلال سنوات في أبرز مدنها

ذكرت "العربية"، أنّه بسبب تغيّر المناخ، تُواجه خطر انتشار أمراض جديدة.

Advertisement



وأفادت جريدة " ميل" ، أنّ "حمى الضنك تنتشر عادة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي، وأميركا الوسطى، وأميركا الجنوبية، وجنوب شرق ، وجزر المحيط الهادئ، لكن دراسة جديدة حذرت من احتمال انتشارها قريباً في أوروبا.



وقال خبراء من جامعة مونبلييه في جنوب ، إنّ "تغيّر المناخ قد يخلق ظروفاً مثالية لانتشار بعوض النمر الآسيوي في أوروبا الغربية، وهذا البعوض هو الحشرة الناقلة لهذا الذي يُسبب المرض".



وتشير نماذجهم إلى أنّ "ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى تفشي المرض في مدن تشمل ، وفيينا، وستراسبورغ، وفرانكفورت، وهي أكبر المدن الأوروبية".

ولفتوا إلى أنّ "هذا قد يحدث في غضون سنوات قليلة".