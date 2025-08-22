30
عربي-دولي
زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب قبالة سواحل تشيلي الجنوبية.. هل من تسونامي؟
Lebanon 24
22-08-2025
|
00:21
A-
A+
قال
مركز التحذير
من تسونامي في المحيط
الهادي
إنه لا تهديد بحدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بعد زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب ممر
دريك
بين أميركا الجنوبية والقارة
القطبية
الجنوبية أمس الخميس.
وجاء ذلك في أعقاب تحذير وجيز أصدره المركز للمناطق الساحلية في تشيلي.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد ذكرت في البداية أن الزلزال بلغت قوته 8 درجات لكنها خفضت درجته لاحقا، وقالت إنه كان على عمق 11 كيلومترا.
ووفقا للهيئة الأميركية، فإن الزلزال وقع على بعد أكثر من 700 كيلومتر جنوب شرقي مدينة أوشوايا جنوب
الأرجنتين
، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 57 ألف نسمة.
وحذرت هيئة علوم البحار والمحيطات التابعة للبحرية التشيلية في بيان لها من تسونامي في منطقة
القارة القطبية الجنوبية
التابعة لها بعد أن وقع الزلزال على بعد 258 كيلومترا شمال غربي قاعدة فراي.
