تقرير أميركي: 4 سيناريوهات للحرب والسلام مع إيران

ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أن "الحرب التي استمرت 12 يوما بين وإيران في عام 2025 حطمت الافتراضات التي سادت لفترة طويلة، مما دفع العلاقات بين وإيران إلى منطقة مجهولة. لقد أدى الصراع، الذي يمثل تصعيدًا دراماتيكيًا للتوترات المستمرة منذ عقود، إلى ترك يتأرجح على حافة عدم الاستقرار الأوسع. ومع استقرار الأمور، تواجه الولايات المتحدة منعطفاً حاسماً في تعاملها مع إيران، وهو منعطف قد يعيد تعريف المنطقة لعقود من الزمن. وتلوح في الأفق أربعة سيناريوهات محتملة، وكل منها يحمل تداعيات عميقة على الأمن العالمي، والاستقرار الإقليمي، والسياسة الخارجية الأميركية".تصعيد بلا نهايةوبحسب الموقع، "السيناريو الأول هو التصعيد المتبادل بلا نهاية: دورة متقلبة من الضربات والتخريب والعقوبات التي حددت لفترة طويلة العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران وبلغت ذروة جديدة في الحرب الأخيرة. في هذا المستقبل، تُعيد إيران بناء قدراتها النووية والعسكرية، رافضةً تعليق التخصيب، لكنها تمتنع عن التسلح. في المقابل، ترى واشنطن والقدس هذا الأمر غير مقبول، فتردان بمزيد من العقوبات، والعمليات السرية، أو حتى بضربة عسكرية كبرى أخرى. يتيح هذا المسار للقادة في العواصم الثلاث تجنب التنازلات وإظهار الصلابة، إلا أنه محفوف بالمخاطر. فالحسابات الخاطئة، التي تجلّت بالفعل في الصراع الأخير، قد تُشعل حربًا إقليمية شاملة، تجرّ أطرافًا من إلى الخليج. فالتصعيد يُوحي بالسيطرة بينما يُؤجج الكارثة".صفقةوبحسب الموقع، "هناك احتمال آخر يتمثل في العودة إلى مفاوضات جادة، ولكن هذا يتطلب تنازلات من جانب واحد بشأن القضية الأساسية: تخصيب اليورانيوم. بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، سُمح لإيران ببرنامج تخصيب رمزي في ظل قيود صارمة ونظام تفتيش هو الأكثر صرامةً على الإطلاق في دولة غير حائزة للأسلحة النووية، وقد صادقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة الاستخبارات الأميركية على الاتفاق مرارًا وتكرارًا. في وقت سابق من هذا العام، بدا مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، منفتحًا على إطار عمل مماثل، لكن تحت ضغط إسرائيل، عادت الإدارة إلى مطلبها المتطرف المتمثل في عدم تخصيب اليورانيوم، وهو خط أحمر رفضت إيران تجاوزه طوال الأزمة النووية التي استمرت لأكثر من عقدين. ومع ذلك، لم تنتهِ الدبلوماسية تمامًا. فقد تضمّن أحد المقترحات الإبداعية قيد المناقشة إنشاء "اتحاد" إقليمي للتخصيب يضم إيران وشركاء الولايات المتحدة في الخليج العربي، مُصمّم لإدارة ومراقبة التخصيب بشكل مشترك. وكان من المقرر عقد جولة سادسة من المحادثات، لكن الضربة على إيران أحبطت العملية".وتابع الموقع، "مع ذلك، استمرت العوائق الهيكلية، ولا تزال السياسة الأميركية تُشكّلها أيديولوجية الصقور المؤيدين لإسرائيل ومُنظّري تغيير الأنظمة، الذين يرون في الدبلوماسية وسيلةً للالتفاف لا حلاً. في الواقع، حتى لو علّقت إيران تخصيب اليورانيوم، لكان نتنياهو على الأرجح قد غيّر مساره نحو الصواريخ أو النزاعات الإقليمية لإبقاء العداء قائماً. وبالنسبة للقيادة الإسرائيلية الحالية، فإن التوتر المستمر بين الولايات المتحدة وإيران خدم غرضًا استراتيجيًا أوسع منذ نهاية الحرب الباردة: تبرير الوجود العسكري الإقليمي لواشنطن، وتأمين الدعم الأميركي غير المشروط، وتهميش القضية الفلسطينية، وتعزيز أجندة "إسرائيل الكبرى" المتجذرة في غزو غزة والضفة الغربية ودول مجاورة أخرى. وفي هذه الحسابات، تظل إيران كبش الفداء الذي لا غنى عنه. هل يمكن أن يتغير هذا الموقف؟ اقترح المحللان علي فايز وداني سيترينوفيتش اتفاقية عدم اعتداء جريئة بين إيران وإسرائيل، تتناول تصورات التهديد المتبادل. نظريًا، قد يرى ترامب المتعطش لـ"صفقة تاريخية"، في ذلك فرصة. ومع ذلك، في ظل حكم خامنئي، الذي لا يثق بواشنطن وينظر إلى إسرائيل على أنها معادية ونتنياهو، الذي يستغل شبح إيران لتحقيق طموحاته السياسية والأيديولوجية، يبقى هذا الأمر مستبعدًا. هل هو تصرف حكيم؟ بالتأكيد. هل هو ممكن؟ مستبعد دون تغيير سياسي جذري".اندفاعة نووية إيرانيةوبحسب الموقع، "أما المسار الثالث، فيتمثل في سعي إيران، المحاصرة تحت ضغط لا هوادة فيه، إلى امتلاك سلاح نووي رادعًا لها. الإغراء واضح لدولة تواجه تهديدات وجودية من إسرائيل والولايات المتحدة، لكن المخاطر هائلة. وحتى لو نجحت إيران في بناء ترسانة نووية، فإنها سوف تواجه عزلة متزايدة، وسباق تسلح إقليمي محتمل، وحرباً سرية مستمرة. وتُقدم تجربة عبرةً: فالأسلحة النووية لم تحمِها من الضغوط الاقتصادية أو الصراعات المُستنزفة. بالنسبة لإيران، لن تحلّ القنبلة النووية مشاكلها الاقتصادية، أو ترفع العقوبات، أو تردع التخريب. ورغم أن إغراء تجاوز العتبة النووية قد يتزايد، إلا أنها تظل خطوة محفوفة بالمخاطر، ومن المرجح أن تُفضي إلى نتائج عكسية".الصبر الاستراتيجي والتحول شرقًاوبحسب الموقع، "السيناريو الرابع هو سيناريو الصبر الاستراتيجي. تُبقي الوضع الراهن، مُنخرطةً في دبلوماسية تكتيكية دون توقع أي اختراقات، وتُعيد بناء منظوماتها الصاروخية والجوية، وتُوطّد علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع الصين وروسيا، وتُبدد تمامًا آمال التقارب مع الولايات المتحدة وأوروبا. إن هذا المسار يعكس الحسابات الطويلة الأمد التي وضعها المرشد الأعلى خامنئي: البقاء، والتعزيز، وانتظار تحول موازين القوى العالمية مع تحول اهتمام الولايات المتحدة حتما إلى مكان آخر. وفي الواقع، تُعدّ هذه استراتيجية صمود. إيران تتجنب التحركات الدراماتيكية، وتعتمد بدلاً من ذلك على استراتيجية طويلة الأمد. ويتزايد إغراء هذا الخيار، لا سيما مع الأداء المذهل للتكنولوجيا العسكرية الصينية في حرب باكستان الأخيرة مع الهند. بالنسبة لطهران، التي تحتاج بشدة إلى قدرات دفاعية أكثر تطورًا، فإن بروز بكين كمورد موثوق للأنظمة المتطورة يجعل التوجه شرقًا أكثر جاذبية".ورأى الموقع أنه "مع ذلك، فإن هذا الانحراف ليس بلا ثمن، فهو يُرسّخ عزلة إيران عن الأسواق الأميركية والأوروبية، ويُنذر بالاعتماد المُفرط على الصين وروسيا. ومع ذلك، فإنه يبقى مُنسجمًا مع روح التحدي والاعتماد على الذات التي سادت الجمهورية الإسلامية بعد الثورة، مما يسمح لإيران بالبقاء، وتعزيز مكانتها، والمراهنة على أن عالمًا متعدد الأقطاب سيُضعف في نهاية المطاف قبضة أميركا على الشرق الأوسط".وبحسب الموقع، "السؤال الذي يجب على صناع القرار والأوروبيين مواجهته بسيط: ما هو الخيار الفعلي المتاح لإيران؟ إذا استمرت الاستراتيجية في تغيير النظام تحت ستار "الضغط الأقصى"، فعلينا أن نكون صادقين بشأن ما سيؤدي إليه ذلك. لن تختفي الجمهورية الإسلامية بضربة من العقوبات أو الغارات الجوية، ولن تتحول بسهولة إلى ديمقراطية على النمط الغربي. إن النتيجة الأكثر ترجيحًا أشد قتامة: عدم الاستقرار، والتشرذم، وخطر الحرب الأهلية في دولة يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة، تقع في قلب الشرق الأوسط. ولن تُحصر إيران المفككة داخل حدودها، فهذا من شأنه أن يرسل موجات صدمة عبر الخليج الفارسي والعراق وآسيا الوسطى والقوقاز، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة متقلبة بالفعل وخلق أزمات أسوأ بكثير من البرنامج النووي نفسه. ولذلك، فإن التحدي اليوم لا يقتصر على وقف التقدم النووي الإيراني فحسب، بل يكمن في معرفة ما هي الغاية التي تستعد لها واشنطن والقدس، وما إذا كانتا مستعدتين لتحمل عواقبها".