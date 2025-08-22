Advertisement

عربي-دولي

الصين تستضيف قمة كبرى لتعزيز نفوذها الإقليمي بمشاركة بوتين وغوتيريش

Lebanon 24
22-08-2025 | 02:40
قالت بكين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأكثر من 20 قائدا في وقت لاحق من الشهر الجاري، في اجتماع سياسي وأمني يهدف إلى تعزيز النفوذ الإقليمي للصين.
وذكر مساعد وزير الخارجية الصيني ليو بين، في مؤتمر صحافي بشأن الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي ستقام في تيانجين من 31 آب إلى الأول من أيلول أن المشاركين سيكشفون عن خطط جديدة لتعزيز العلاقات فيما بينهم.

وتأتي القمة قبل أيام فقط من تنظيم بكين أحد أكبر عروضها العسكرية منذ سنوات، وفي الوقت الذي تدفع فيه سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخارجية والتجارية لا سيما تجاه إسرائيل وغزة والرسوم الجمركية اللاعبين الإقليميين الرئيسيين إلى الاقتراب
من الصين.

وأوضح المسؤول الصيني أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من بين المدعوين. (العربية)
