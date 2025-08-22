الصين تستضيف قمة كبرى لتعزيز نفوذها الإقليمي بمشاركة بوتين وغوتيريش

Advertisement

قالت بكين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيستضيف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأكثر من 20 قائدا في وقت لاحق من الشهر الجاري، في اجتماع سياسي وأمني يهدف إلى تعزيز النفوذ الإقليمي للصين.وذكر مساعد الصيني ليو بين، في مؤتمر صحافي بشأن الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي ستقام في تيانجين من 31 آب إلى الأول من أيلول أن المشاركين سيكشفون عن خطط جديدة لتعزيز العلاقات فيما بينهم.وتأتي القمة قبل أيام فقط من تنظيم بكين أحد أكبر عروضها العسكرية منذ سنوات، وفي الوقت الذي تدفع فيه سياسات الرئيس الأميركي الخارجية والتجارية لا سيما تجاه وغزة والرسوم الجمركية اللاعبين الإقليميين الرئيسيين إلى الاقترابمن .وأوضح المسؤول الصيني أن الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من بين المدعوين. (العربية)