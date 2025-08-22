30
توتر ديبلوماسي جديد بين الجزائر وفرنسا على خلفية جوازات السفر الرسمية
Lebanon 24
22-08-2025
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة
الشؤون الخارجية
الجزائرية، يوم الخميس، أن ملف نقض اتفاق الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية مع
فرنسا
يعتبر "مغلقا وبصفة نهائية" من الجانب
الجزائري
.
جاء هذا التصريح ردا على إشعار
وزارة الخارجية الفرنسية
في 19
أغسطس
الجاري، الذي أعلن فيه تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، ونسب في بيانه مسؤولية تعليق الاتفاق إلى
الجزائر
مع الإشارة إلى أن الجزائر توقفت عن تطبيق أحكام الاتفاق اعتبارا من 11
مايو
الماضي.
وأكد مصدر في
وزارة الخارجية
الجزائرية أن ما ورد في البيان الفرنسي هو "ادعاء كاذب"، موضحا أن التدابير التقييدية على دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى فرنسا قد تم اتخاذها من قبل الجانب الفرنسي منذ فبراير الماضي، مشيرا إلى أن "سوء نية الجانب الفرنسي ظاهرة في هذه القضية"، حيث إن فرنسا كانت الطرف الذي أخفق أولا في تنفيذ بنود الاتفاق.
وأوضح المصدر أن رد الجزائر اقتصر على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وأن الجزائر أبلغت الجانب الفرنسي رسميا في 7 أغسطس بقرارها نقض الاتفاق، مما يجعل هذا الملف "مغلقا نهائيا" بالنسبة للجزائر. (روسيا اليوم)
