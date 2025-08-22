Advertisement

أفادت بأن القوات الروسية حررت بلدات كاتيرينوفكا وفلاديميروفكا وروسين يار في مقاطعة دونيتسك.وقالت الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز عملياتها الهجومية وحررت بلدات سوخيتسكوي وبانكوفكا وفلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك الشعبية، وألحقت بالقوات خسائر فادحة، وخسر العدو ما يصل إلى 2840 جنديًا، ودبابتين و30 مركبة مدرعة قتالية و3 ناقلات جند مدرعة أميركية الصنع، و4 مركبات مدرعة تركية الصنع و64 مركبة، و19 مدفعًا ميدانيًا".وأضاف البيان: "للفترة من 16 إلى 22 آب الجاري وحدات مجموعة الجنوب توغلت في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدتي ألكسندرو شولتينو وكاتيرينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".