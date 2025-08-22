Advertisement

عربي-دولي

في دونيتسك.. القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات جديدة

Lebanon 24
22-08-2025 | 07:19
Doc-P-1407771-638914693709192838.jpg
Doc-P-1407771-638914693709192838.jpg photos 0
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية حررت بلدات كاتيرينوفكا وفلاديميروفكا وروسين يار في مقاطعة دونيتسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز عملياتها الهجومية وحررت بلدات سوخيتسكوي وبانكوفكا وفلاديميروفكا وروسين يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر فادحة، وخسر العدو ما يصل إلى 2840 جنديًا، ودبابتين و30 مركبة مدرعة قتالية و3 ناقلات جند مدرعة أميركية الصنع، و4 مركبات مدرعة تركية الصنع و64 مركبة، و19 مدفعًا ميدانيًا".

وأضاف البيان: "للفترة من 16 إلى 22 آب الجاري وحدات مجموعة الجنوب توغلت في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدتي ألكسندرو شولتينو وكاتيرينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
 
وأوضحت: "خلال الأسبوع، حررت وحدات من قوات مجموعة الشرق الروسية، نتيجة لعمليات فعّالة وحاسمة، بلدتي فورونوي ونوفغورغيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ودحرت القوى البشرية واستهدفت معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية". (سكاي نيوز عربية) 
 
