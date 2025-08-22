عناصر "مكتب التحقيقات الفيدرالي" يفتشون منزل جون بولتون في واشنطن

داهم عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منزل جون بولتون، السابق لدونالد ، في منطقة العاصمة.

وتأتي هذه المداهمة كجزء من تحقيق رفيع المستوى يتعلق بالأمن القومي.



ووفقًا لمسؤول في إدارة ترامب تحدث لصحيفة " "، فإن عملاء فيدراليين اقتحموا منزل بولتون في بيثيسدا، ماريلاند، في تمام الساعة السابعة صباحًا بأمر من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الجديد، كاش باتيل.

وكتب باتيل في منشور له على موقع "إكس" بعد وقت قصير من بدء المداهمة: "لا أحد فوق القانون... عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مهمة".



وتُشير التوقعات إلى أن التحقيق يتركز على وثائق سرية، وقد بدأ منذ سنوات لكن السابق كانت قد أوقفته "لأسباب سياسية" بحسب مسؤول أميركي رفيع المستوى. وكان بولتون قد اتُهم في السابق بتضمين معلومات سرية في كتابه الشهير "الغرفة التي حدث فيها ذلك" الصادر عام 2020 وفقا لـ" بوست" الأميركية. (العربية)