عربي-دولي

كان يلهو بسلاحٍ حربيّ... طفلٌ قتل أمّه في اليمن

Lebanon 24
22-08-2025 | 09:20
أقدم طفل يمنيّ يبلغ من العمر 11 عاماً، على قتل والدته، خلال لهوه بسلاحٍ حربيّ، في محافظة الضالع.

وقد أُصيبت الوالدة برصاصة في بطنها، وتُوفيت على الفور. (العربية)
 
 
