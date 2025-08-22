30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كان يلهو بسلاحٍ حربيّ... طفلٌ قتل أمّه في اليمن
Lebanon 24
22-08-2025
|
09:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدم طفل يمنيّ يبلغ من العمر 11 عاماً، على قتل والدته، خلال لهوه بسلاحٍ حربيّ، في محافظة الضالع.
وقد أُصيبت الوالدة برصاصة في بطنها، وتُوفيت على الفور. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن طريق الخطأ… هكذا قتل طفل أمه!
Lebanon 24
عن طريق الخطأ… هكذا قتل طفل أمه!
22/08/2025 18:09:33
22/08/2025 18:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الرأي العام الروسي.. رجل يحاول قتل طفل إيراني هارب من الحرب
Lebanon 24
حادثة تهز الرأي العام الروسي.. رجل يحاول قتل طفل إيراني هارب من الحرب
22/08/2025 18:09:33
22/08/2025 18:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو عبيدة: ألا تستطيع أمة كبيرة أن تُدخل الطعام والدواء للمجوعين في غزة
Lebanon 24
أبو عبيدة: ألا تستطيع أمة كبيرة أن تُدخل الطعام والدواء للمجوعين في غزة
22/08/2025 18:09:33
22/08/2025 18:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كوبا: تشديد العقوبات الأميركية إجراء إجرامي ينتهك حقوق أمة بأكملها
Lebanon 24
كوبا: تشديد العقوبات الأميركية إجراء إجرامي ينتهك حقوق أمة بأكملها
22/08/2025 18:09:33
22/08/2025 18:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية السعودية: المجاعة في غزة ستبقى وصمة عار ما لم يحصل تدخل فوري لوقفها
Lebanon 24
الخارجية السعودية: المجاعة في غزة ستبقى وصمة عار ما لم يحصل تدخل فوري لوقفها
10:48 | 2025-08-22
22/08/2025 10:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلان عن موعد المحادثات الأوروبية الإيرانية
Lebanon 24
الإعلان عن موعد المحادثات الأوروبية الإيرانية
10:33 | 2025-08-22
22/08/2025 10:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: 4 سيناريوهات للحرب والسلام مع إيران
Lebanon 24
تقرير أميركي: 4 سيناريوهات للحرب والسلام مع إيران
10:30 | 2025-08-22
22/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قتلى ومفقودون جراء انهيار جزئي لجسر في الصين
Lebanon 24
بالفيديو... قتلى ومفقودون جراء انهيار جزئي لجسر في الصين
10:16 | 2025-08-22
22/08/2025 10:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سجّل التضخم في اليابان؟
Lebanon 24
كم سجّل التضخم في اليابان؟
10:05 | 2025-08-22
22/08/2025 10:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:10 | 2025-08-21
21/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
15:13 | 2025-08-21
21/08/2025 03:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
14:00 | 2025-08-21
21/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:48 | 2025-08-22
الخارجية السعودية: المجاعة في غزة ستبقى وصمة عار ما لم يحصل تدخل فوري لوقفها
10:33 | 2025-08-22
الإعلان عن موعد المحادثات الأوروبية الإيرانية
10:30 | 2025-08-22
تقرير أميركي: 4 سيناريوهات للحرب والسلام مع إيران
10:16 | 2025-08-22
بالفيديو... قتلى ومفقودون جراء انهيار جزئي لجسر في الصين
10:05 | 2025-08-22
كم سجّل التضخم في اليابان؟
09:44 | 2025-08-22
لماذا تشتري إسرائيل طائرات تزويد الوقود؟
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
22/08/2025 18:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
22/08/2025 18:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
22/08/2025 18:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24