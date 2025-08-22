كان يلهو بسلاحٍ حربيّ... طفلٌ قتل أمّه في اليمن

أقدم طفل يمنيّ يبلغ من العمر 11 عاماً، على قتل والدته، خلال لهوه بسلاحٍ حربيّ، في محافظة الضالع.



وقد أُصيبت الوالدة برصاصة في بطنها، وتُوفيت على الفور. (العربية)