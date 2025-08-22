ولي العهد البريطانيّ يُغيّر مكان سكنه... إلى أين سينتقل مع عائلته؟

Advertisement

على الرغم من أنّ قصر باكينغهام يخضع لأعمال تجديد واسعة النطاق، كشفت صحيفة "ذي صن"، أنّ ولي الأمير وليام وعائلته يعتزمون الإنتقال إلى قصر " لودج" المكوّن من ثماني غرف نوم في .وأكد قصر كنسينغتون أنّ أفراد العائلة سينتقلون إلى مقرهم الجديد "في وقت لاحق من هذا العام"، بعدما كانوا يعيشون في منزل أصغر في ، ما يطرح علامات إستفهام بشأن مستشقبل قصر باكينغهام. (العربية)