Advertisement

عربي-دولي

ولي العهد البريطانيّ يُغيّر مكان سكنه... إلى أين سينتقل مع عائلته؟

Lebanon 24
22-08-2025 | 09:34
A-
A+
Doc-P-1407818-638914777269937571.jpg
Doc-P-1407818-638914777269937571.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على الرغم من أنّ قصر باكينغهام يخضع لأعمال تجديد واسعة النطاق، كشفت صحيفة "ذي صن"، أنّ ولي العهد البريطاني الأمير وليام وعائلته يعتزمون الإنتقال إلى قصر "فورست لودج" المكوّن من ثماني غرف نوم في ويندسور غرب لندن.
Advertisement

وأكد قصر كنسينغتون أنّ أفراد العائلة سينتقلون إلى مقرهم الجديد "في وقت لاحق من هذا العام"، بعدما كانوا يعيشون في منزل أصغر في القصر الملكي، ما يطرح علامات إستفهام بشأن مستشقبل قصر باكينغهام. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الإيراني في جدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
lebanon 24
22/08/2025 18:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس المصري في نيوم
lebanon 24
22/08/2025 18:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان الرئاسة المصرية: السيسي يتوجه إلى السعودية للقاء ولي العهد السعودي
lebanon 24
22/08/2025 18:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: ولي العهد السعودي يعمل على إحلال السلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
22/08/2025 18:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فنون ومشاهير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:48 | 2025-08-22
10:33 | 2025-08-22
10:30 | 2025-08-22
10:16 | 2025-08-22
10:05 | 2025-08-22
09:44 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24