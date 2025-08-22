كم سجّل التضخم في اليابان؟

تباطأ التضخم الأساسي في للشهر الثاني على التوالي في ، وأظهرت بيانات حكومية أنّ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، والذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، ارتفع 3.1% في الشهر الماضي على أساس سنوي.

وجاء الارتفاع أقل من زيادة بلغت 3.3% في حزيران. (العربية)