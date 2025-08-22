Advertisement

إقتصاد

كم سجّل التضخم في اليابان؟

Lebanon 24
22-08-2025 | 10:05
A-
A+
Doc-P-1407824-638914793610816450.jpg
Doc-P-1407824-638914793610816450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في تموز، وأظهرت بيانات حكومية أنّ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، والذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، ارتفع 3.1% في الشهر الماضي على أساس سنوي.
Advertisement

وجاء الارتفاع أقل من زيادة بلغت 3.3% في حزيران. (العربية)
مواضيع ذات صلة
زلزال بضرب اليابان.. كم بلغت قوته؟
lebanon 24
22/08/2025 18:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا الشهر.. التضخم في اليابان يتراجع أكثر من المتوقع
lebanon 24
22/08/2025 18:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
التضخم في أميركا يسجّل ارتفاعًا معتدلًا... كم بلغت نسبته؟
lebanon 24
22/08/2025 18:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هاماك: لا مبرر لخفض الفائدة وسط استمرار التضخم
lebanon 24
22/08/2025 18:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:48 | 2025-08-22
10:33 | 2025-08-22
10:30 | 2025-08-22
10:16 | 2025-08-22
09:44 | 2025-08-22
09:34 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24