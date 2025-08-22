30
كم سجّل التضخم في اليابان؟
Lebanon 24
22-08-2025
|
10:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تباطأ التضخم الأساسي في
اليابان
للشهر الثاني على التوالي في
تموز
، وأظهرت بيانات حكومية أنّ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، والذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، ارتفع 3.1% في الشهر الماضي على أساس سنوي.
وجاء الارتفاع أقل من زيادة بلغت 3.3% في حزيران. (العربية)
