السعودية: المجاعة في غزة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي

Lebanon 24
22-08-2025 | 11:29
Doc-P-1407846-638914841857195029.jpg
Doc-P-1407846-638914841857195029.jpg photos 0
أعربت المملكة العربية السعودية عن "قلقها البالغ" بعد إعلان الأمم المتحدة رسميًا حالة المجاعة في قطاع غزة، حيث يعاني نصف مليون إنسان من جوع بلغ مستوى "كارثيًا"، وفق خبراء التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر منصة إكس، إن "المملكة تعبر عن قلقها الشديد إزاء تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة"، مؤكدة أن "إعلان المجاعة رسميًا يعكس حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان أن "هذه المجاعة ستبقى وصمة عار في جبين المجتمع الدولي ما لم يسارع إلى التدخل الفوري لوقفها"، مشددًا على ضرورة "إنهاء حرب الإبادة ووقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين".

وكررت الرياض دعوتها إلى تحرك عاجل وفاعل من المجتمع الدولي "لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24