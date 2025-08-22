السعودية: المجاعة في غزة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي

Advertisement

أعربت عن "قلقها البالغ" بعد إعلان رسميًا حالة المجاعة في ، حيث يعاني نصف مليون إنسان من جوع بلغ مستوى "كارثيًا"، وفق خبراء التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).وقالت ، في بيان نشرته عبر منصة إكس، إن " تعبر عن قلقها الشديد إزاء تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة"، مؤكدة أن "إعلان المجاعة رسميًا يعكس حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني".وأضاف البيان أن "هذه المجاعة ستبقى وصمة عار في جبين ما لم يسارع إلى التدخل الفوري لوقفها"، مشددًا على ضرورة "إنهاء حرب الإبادة ووقف الجرائم التي يرتكبها بحق ".وكررت دعوتها إلى تحرك عاجل وفاعل من المجتمع الدولي "لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة".