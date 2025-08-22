الإمارات.. ريادة عالمية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

Advertisement

تمثل نموذجاً متقدماً عالمياً في مسار التحول الرقمي، إذ جعلت التكنولوجيا والابتكار جزءاً من بنيتها المؤسسية، ما عزز مكانتها في مؤشرات الأداء الحكومي وتبني . وترتكز هذه الريادة على استثمارات كبيرة في الرقمنة والبنية التحتية المتطورة للاتصالات، إلى جانب سياسات مرنة مواكبة لمتطلبات .الذكاء الاصطناعي غيّر شكل الخدمات الحكومية، لتصبح أسرع وأكثر دقة وكفاءة، مع وفورات كبيرة في الوقت والموارد. من أبرز النماذج الهوية الرقمية UAE Pass التي تسمح بالدخول إلى الخدمات عبر الهواتف والتوقيع الإلكتروني، و"دبي الآن" الذي يوفر أكثر من 250 خدمة من 35 جهة، ومنصة "تم" في التي تقدم أكثر من 900 خدمة عبر واجهة موحدة.أطلقت الدولة أيضًا منظومة الأداء الحكومي الاستباقي ضمن رؤية "نحن 2031"، كما عقدت شراكات كبرى مع و"كور42" لبناء نظام سحابي سيادي قادر على معالجة ملايين المعاملات يومياً. ووفق تقارير أممية ودولية، تصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وحلت خامساً في مؤشر معهد للذكاء الاصطناعي، مع توقع أن يضيف القطاع نحو 96 مليار دولار للاقتصاد بحلول 2030.وتبرز مبادرات نوعية مثل المساعد الافتراضي "راشد"، مشروع "عيون" للمنظومة الأمنية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي في النقل والصحة، إضافة إلى أول منظومة تشريعية ذكية في المنطقة. كما استحدثت الدولة منصب "الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي"، وكانت السباقة عالمياً بتعيين وزير للذكاء الاصطناعي عام 2017.بهذه الخطوات، رسخت الإمارات موقعها كوجهة رائدة في استشراف المستقبل، ونموذجاً إقليمياً وعالمياً في تحويل التحديات التكنولوجية إلى فرص للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.