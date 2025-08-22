أوروبا.. البحث عن بدائل لتعزيز النفوذ الاقتصادي

Advertisement

يواجه المشهد التجاري العالمي تحولات ملحوظة تفرض على إعادة تقييم موقعها وعلاقاتها الاقتصادية في ظل بيئة مضطربة تتسم بارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد المنافسة الدولية، وهي المتغيرات التي تدفع إلى البحث عن بدائل قادرة على حماية مصالحه وتعزيز مكانة اقتصاده الموجه نحو التصدير.تتصاعد الضغوط على دول القارة العجوز مع تراجع حركة التبادل مع بعض الشركاء التقليديين، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى جاهزية الاتحاد لإعادة رسم خريطة شراكاته التجارية. وفي خضم هذه التحديات، يبرز خيار تعزيز التوجه نحو أسواق جديدة في وأفريقيا وأميركا اللاتينية كفرصة لتعويض الفاقد.يتزامن ذلك مع منافسة محتدمة مع قوى اقتصادية كبرى تسعى إلى ترسيخ نفوذها التجاري عالمياً، ما يضع أوروبا أمام اختبار صعب بين الحفاظ على مكتسباتها التقليدية والانخراط في سباق استراتيجي لإثبات حضورها في الأسواق الناشئة.في هذا السياق، أكدت رئيسة الأوروبي، كريستين لاغارد، أن أوروبا ينبغي أن تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع شركائها التجاريين خارج . وقالت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في : “بينما كانت الولايات المتحدة، وستظل، شريكاً تجارياً مهماً، ينبغي لأوروبا أيضاً أن تهدف إلى تعميق علاقاتها التجارية مع ولايات قضائية أخرى، والاستفادة من نقاط القوة في اقتصادها الموجه نحو التصدير”.وأضافت لاغارد أن على الاتحاد الأوروبي تعزيز مؤسساته ومرونته الاقتصادية كوسيلة لزيادة الأهمية الدولية لليورو، في ظل الرسوم الجمركية الأميركية على سلع منطقة اليورو والتي تتراوح بين 12 و16 بالمئة، مشيرة إلى أن "الاتفاقيات التجارية الأخيرة خففت من حالة عدم اليقين العالمية، لكنها لم تُنهها بالكامل".تشير بيانات اقتصادية حديثة إلى تراجع صادرات الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة بنسبة 10 بالمئة في حزيران، وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2023، ما قلّص فائض الاتحاد التجاري إلى 1.8 مليار بعد أن كان 12.7 مليار.ويرى خبراء أن على أوروبا التوجه نحو آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية لتعويض السوق الأميركية، مع ضرورة المحافظة على سعر اليورو منخفضاً لدعم الصادرات. لكن في المقابل، يؤكد محللون أن أوروبا لم تتمكن بعد من منافسة التي سبقتها عبر مبادرة "الحزام والطريق"، ما يفرض على الاتحاد الأوروبي بذل جهود مضاعفة لعدم خسارة المزيد من النفوذ التجاري.