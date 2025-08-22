Advertisement

عربي-دولي

بحثا عن معلومات سرية.. الـFBI يداهم منزل ومكتب هذا السياسي!

Lebanon 24
22-08-2025 | 13:53
A-
A+

Doc-P-1407892-638914927766995917.png
Doc-P-1407892-638914927766995917.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
داهم موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يوم الجمعة، منزل ومكتب جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطار تحقيق يهدف إلى الكشف عما إذا كان بولتون قد شارك أو امتلك معلومات سرية بشكل غير قانوني أو أساء التعامل معها.
Advertisement

وأكد متحدث باسم الـFBI أن العملية كانت "نشاطًا مصرحًا به قضائيًا"، فيما لم يتم اعتقال بولتون أو توجيه أي تهم ضده حتى الآن. وقد شوهد بولتون صباح الجمعة في مكتبه بواشنطن، يتحدث مع عملاء يرتدون سترات مكتوب عليها FBI.

وجاء التفتيش بعد اتهامات سابقة لبولتون بالكشف عن معلومات حساسة إثر نشره كتابه "الغرفة التي شهدت الأحداث" خلال الولاية الأولى لترامب، والذي حاول البيت الأبيض منعه بحجة عدم حصوله على الموافقات اللازمة.

يُذكر أن بولتون كان قد صرح في 2020 أنه لم يحتفظ بأي وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وأن جميع الملاحظات التي دونها تم إتلافها.
 
(رويترز)
مواضيع ذات صلة
بحثاً عن مطلوبين... الجيش يداهم بلدتي حورتعلا وبريتال
lebanon 24
23/08/2025 05:08:06 Lebanon 24 Lebanon 24
كييف توقف صينيين بتهمة التجسس ونقل معلومات سرية
lebanon 24
23/08/2025 05:08:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عناصر "مكتب التحقيقات الفيدرالي" يفتشون منزل جون بولتون في واشنطن
lebanon 24
23/08/2025 05:08:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بحثا عن أسلحة.. مداهمة مخيم للنازحين السوريين
lebanon 24
23/08/2025 05:08:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-08-22
16:51 | 2025-08-22
16:50 | 2025-08-22
16:47 | 2025-08-22
16:45 | 2025-08-22
16:45 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24