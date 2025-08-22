بحثا عن معلومات سرية.. الـFBI يداهم منزل ومكتب هذا السياسي!

Advertisement

داهم موظفو (FBI) يوم الجمعة، منزل ومكتب جون بولتون، للرئيس الأميركي ، في إطار تحقيق يهدف إلى الكشف عما إذا كان بولتون قد شارك أو امتلك معلومات سرية بشكل غير قانوني أو أساء التعامل معها.وأكد متحدث باسم الـFBI أن العملية كانت "نشاطًا مصرحًا به قضائيًا"، فيما لم يتم اعتقال بولتون أو توجيه أي تهم ضده حتى الآن. وقد شوهد بولتون صباح الجمعة في مكتبه بواشنطن، يتحدث مع عملاء يرتدون سترات مكتوب عليها FBI.وجاء التفتيش بعد اتهامات سابقة لبولتون بالكشف عن معلومات حساسة إثر نشره كتابه "الغرفة التي شهدت الأحداث" خلال الولاية الأولى لترامب، والذي حاول منعه بحجة عدم حصوله على الموافقات اللازمة.يُذكر أن بولتون كان قد صرح في 2020 أنه لم يحتفظ بأي وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وأن جميع الملاحظات التي دونها تم إتلافها.