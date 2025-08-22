Advertisement

عربي-دولي

ستشمل شيكاغو ونيويورك.. ترامب يعلن توسيع حملة مكافحة الجريمة

Lebanon 24
22-08-2025 | 14:01
Doc-P-1407896-638914936027795490.png
Doc-P-1407896-638914936027795490.png photos 0
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ مدينتي شيكاغو ونيويورك ستشملهما الحملة الفدرالية لمكافحة الجريمة، والتي تمّ في إطارها نشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "سنجعل مدننا آمنة للغاية، أعتقد أنّ شيكاغو ستكون التالية، ثمّ سنساعد في نيويورك".
