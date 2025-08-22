Advertisement

عربي-دولي

بوتين: لقاء غني وصريح مع ترامب في ألاسكا

Lebanon 24
22-08-2025 | 16:45
A-
A+
Doc-P-1407945-638915031702804101.jpg
Doc-P-1407945-638915031702804101.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، أن اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا كان "غنياً وصريحاً". وأوضح، خلال لقائه مع موظفي شركات قطاع الطاقة الذرية الروسي، أن المحادثات جرت في أجواء إيجابية، وشملت تبادلاً واسعاً للآراء حول الملفات الثنائية والدولية.
Advertisement

وأكد بوتين أن ما تحقق في ألاسكا يمثل بداية مسار جديد في العلاقات بين موسكو وواشنطن، قائلاً: "أعول كثيراً على أن الخطوات الأولى التي اتخذتها روسيا والولايات المتحدة ليست سوى بداية لاستعادة علاقاتنا على نطاق كامل".

ويأتي هذا التصريح بعد القمة التي جمعت الزعيمين مساء الجمعة في ألاسكا، والتي تركزت بشكل أساسي على الأزمة الأوكرانية وملفات التعاون الثنائي.
مواضيع ذات صلة
بعد لقائه ترامب.. بوتين غادر ألاسكا
lebanon 24
23/08/2025 05:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول طائرة ترامب إلى ألاسكا للقاء بوتين
lebanon 24
23/08/2025 05:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: عقد لقاء بوتين وترمب في ألاسكا منطقي للغاية
lebanon 24
23/08/2025 05:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين أطلع رئيس بيلاروسيا على نتائج اجتماعه مع ترامب في ألاسكا
lebanon 24
23/08/2025 05:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-08-22
16:51 | 2025-08-22
16:50 | 2025-08-22
16:47 | 2025-08-22
16:45 | 2025-08-22
16:30 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24