Advertisement

عربي-دولي

عن ترامب.. هذا ما كشفته خبيرة علم نفس

Lebanon 24
22-08-2025 | 16:47
A-
A+
Doc-P-1407946-638915033860508920.png
Doc-P-1407946-638915033860508920.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت خبيرة تحليل الخطوط وعلم النفس سفيتلانا كوفالينكو خبايا شخصية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
Advertisement

وأضافت: "كتاباته تشبه السياج الخشبي، تُظهر أنه أكثر إصرارا وثقة فيما يريد تحقيقه، ونيته على تحقيقه مهما كلف الأمر".

وأشارت كوفالينكو إلى أن خط يد ترامب يُظهر "الرئيس الأميركي كشخص حازم، قادر على حساب مصالحه مسبقا".

ووفقا لها، فإن ترامب شخص لا يُعطي الأولوية لرغبات الآخرين. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بعد زلزال روسيا والتسونامي الذي ضرب عدداً من البلدان... هذا ما كشفه خبير جيولوجي عن لبنان
lebanon 24
23/08/2025 05:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عن هجمات إسرائيل في اليمن.. هذا ما كشفه خبير عسكريّ
lebanon 24
23/08/2025 05:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تتحوّل محادثات السلام مع ترامب إلى فخ لروسيا؟ هذا ما كشفته "بوليتيكو"
lebanon 24
23/08/2025 05:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الحركة داخل المرفأ.. هذا ما كشفته الأرقام
lebanon 24
23/08/2025 05:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-08-22
16:51 | 2025-08-22
16:50 | 2025-08-22
16:45 | 2025-08-22
16:45 | 2025-08-22
16:30 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24