عن ترامب.. هذا ما كشفته خبيرة علم نفس

Advertisement

كشفت خبيرة تحليل الخطوط وعلم النفس كوفالينكو خبايا شخصية الرئيس الأميركي .وأضافت: "كتاباته تشبه السياج الخشبي، تُظهر أنه أكثر إصرارا وثقة فيما يريد تحقيقه، ونيته على تحقيقه مهما كلف الأمر".وأشارت كوفالينكو إلى أن خط يد يُظهر "الرئيس الأميركي كشخص حازم، قادر على حساب مصالحه مسبقا".ووفقا لها، شخص لا يُعطي الأولوية لرغبات الآخرين. (روسيا اليوم)