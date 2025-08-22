27
عن ترامب.. هذا ما كشفته خبيرة علم نفس
Lebanon 24
22-08-2025
|
16:47
photos
كشفت خبيرة تحليل الخطوط وعلم النفس
سفيتلانا
كوفالينكو خبايا شخصية الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وأضافت: "كتاباته تشبه السياج الخشبي، تُظهر أنه أكثر إصرارا وثقة فيما يريد تحقيقه، ونيته على تحقيقه مهما كلف الأمر".
وأشارت كوفالينكو إلى أن خط يد
ترامب
يُظهر "الرئيس الأميركي كشخص حازم، قادر على حساب مصالحه مسبقا".
ووفقا لها،
فإن ترامب
شخص لا يُعطي الأولوية لرغبات الآخرين. (روسيا اليوم)
