محادثات لتحديد موعد ومكان المفاوضات بين إسرائيل وحماس

قالت "القناة 12" مساء الجمعة إن المحادثات بدأت لتحديد موعد ومكان انعقاد المفاوضات بين وحركة بهدف التوصل إلى اتفاق، وسط تضارب المواقف الإسرائيلية الرسمية بشأن إرسال وفد تفاوضي.وأفادت القناة أن وفداً إسرائيلياً قد يغادر خلال الأيام المقبلة إلى مكان يتم تحديده قريباً، مرجحة أن يكون "مكاناً ثالثاً" غير قطر ومصر، مع احتمال أن يقود نفس الوفد الذي شارك في محادثات جولة المفاوضات المقبلة.لكن في المقابل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن أنه "لا توجد خطط في هذه المرحلة" لإرسال وفد إلى قطر أو مصر. كما أكد مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" أن سيوجه بإرسال وفد فور تحديد مكان المفاوضات، على أن يبحث الوفد ملف الرهائن وإنهاء الحرب بشروط .