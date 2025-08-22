Advertisement

عربي-دولي

محادثات لتحديد موعد ومكان المفاوضات بين إسرائيل وحماس

Lebanon 24
22-08-2025 | 16:51
A-
A+
Doc-P-1407948-638915036420482678.png
Doc-P-1407948-638915036420482678.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت "القناة 12" الإسرائيلية مساء الجمعة إن المحادثات بدأت لتحديد موعد ومكان انعقاد المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق، وسط تضارب المواقف الإسرائيلية الرسمية بشأن إرسال وفد تفاوضي.
Advertisement

وأفادت القناة أن وفداً إسرائيلياً قد يغادر خلال الأيام المقبلة إلى مكان يتم تحديده قريباً، مرجحة أن يكون "مكاناً ثالثاً" غير قطر ومصر، مع احتمال أن يقود نفس الوفد الذي شارك في محادثات الدوحة جولة المفاوضات المقبلة.

لكن في المقابل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مكتب رئيس الوزراء أنه "لا توجد خطط في هذه المرحلة" لإرسال وفد إلى قطر أو مصر. كما أكد مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" أن نتنياهو سيوجه بإرسال وفد فور تحديد مكان المفاوضات، على أن يبحث الوفد ملف الرهائن وإنهاء الحرب بشروط تل أبيب.
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: محادثات لتحديد مكان وموعد استئناف المفاوضات حول غزة
lebanon 24
23/08/2025 05:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لم يتم تحديد موعد ولا مكان لمحادثات نووية مع أميركا
lebanon 24
23/08/2025 05:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لم يُحدد موعد ولا مكان المفاوضات مع أميركا
lebanon 24
23/08/2025 05:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: لم يتم تحديد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات مع الترويكا الأوروبية
lebanon 24
23/08/2025 05:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-08-22
16:50 | 2025-08-22
16:47 | 2025-08-22
16:45 | 2025-08-22
16:45 | 2025-08-22
16:30 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24