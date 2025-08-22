بعد العقوبات على إسرائيل.. وزير خارجية هولندا يستقيل

Advertisement

قدّم كاسبار فيلدكامب استقالته مساء الجمعة، بعد جدل داخلي بشأن فرض عقوبات محتملة على .وقال فيلدكامب، وفق ما نقلت وكالة "إيه إن بي": "أرى أنني لست في موقع يخولني اتخاذ إجراءات إضافية ذات أهمية من أجل الضغط على إسرائيل".وكان الوزير قد صرّح الخميس عن رغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، بعد أن صنّفت في الماضي الوزيرين الإسرائيليين إيتمار وبتسلئيل سموتريتش "شخصين غير مرغوب فيهما". لكن مقترحاته واجهت معارضة في اجتماعات ، ما دفعه للاستقالة معتبرًا أنه لم يعد يملك "ثقة كافية بقدرته على الاستمرار كوزير للخارجية".وتأتي الاستقالة فيما وقعت هولندا مع 20 دولة أوروبية أخرى بيانًا مشتركًا وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في المحتلة بأنه "غير مقبول ومخالف للقانون الدولي".