Advertisement

عربي-دولي

بعد العقوبات على إسرائيل.. وزير خارجية هولندا يستقيل

Lebanon 24
22-08-2025 | 16:57
A-
A+
Doc-P-1407950-638915038253518131.png
Doc-P-1407950-638915038253518131.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدّم وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب استقالته مساء الجمعة، بعد جدل داخلي بشأن فرض عقوبات محتملة على إسرائيل.
Advertisement

وقال فيلدكامب، وفق ما نقلت وكالة "إيه إن بي": "أرى أنني لست في موقع يخولني اتخاذ إجراءات إضافية ذات أهمية من أجل الضغط على إسرائيل".

وكان الوزير قد صرّح الخميس عن رغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، بعد أن صنّفت هولندا في تموز الماضي الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش "شخصين غير مرغوب فيهما". لكن مقترحاته واجهت معارضة في اجتماعات مجلس الوزراء، ما دفعه للاستقالة معتبرًا أنه لم يعد يملك "ثقة كافية بقدرته على الاستمرار كوزير للخارجية".

وتأتي الاستقالة فيما وقعت هولندا مع 20 دولة أوروبية أخرى بيانًا مشتركًا وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بأنه "غير مقبول ومخالف للقانون الدولي".
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية هولندا: نرفض العقوبات الأميركية الإضافية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية
lebanon 24
23/08/2025 05:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
استقالة وزراء من الحكومة الهولندية بعد استقالة وزير الخارجية إثر فشله في إقناع الحكومة بفرض عقوبات على إسرائيل
lebanon 24
23/08/2025 05:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية هولندا: ندعم الجنائية الدولية ويجب تمكين الهيئات القضائية الدولية من أداء عملها دون عوائق
lebanon 24
23/08/2025 05:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: استقالة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من الكنيست
lebanon 24
23/08/2025 05:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2025-08-22
16:50 | 2025-08-22
16:47 | 2025-08-22
16:45 | 2025-08-22
16:45 | 2025-08-22
16:30 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24