كانوا خطفوا على يد مجموعات مسلحة.. أمن السويداء يحرر عددا من المدنيين

حررت في السويداء جنوبي عددا من المدنيين المخطوفين، وفق ما أفادت (سانا) في الساعات الأولى من السبت.وأوضحت الوكالة أن المحررين سُلموا لذويهم، بحضور قائد قوى الأمن الداخلي بالمحافظة أحمد الدالاتي.وفي السياق ذاته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد المفرج عنهم 9، هم 7 نساء وطفلان.وأوضح المرصد أنهم اختطفوا على يد مجموعات مسلحة، اعترضت سيارة نقل ركاب (سرفيس) كانت في طريقها من بلدة صحنايا بريف باتجاه محافظة السويداء، واقتادت ركابها إلى جهة مجهولة.والخميس الماضي حذر مبعوث إلى سوريا غير بيدرسن، من أن العملية الانتقالية لا تزال "على حافة الهاوية"، وأن العنف قد يستأنف في أي لحظة في السويداء، التي شهدت اشتباكات دموية الشهر الماضي.وقال بيدرسن لمجلس الأمن الدولي إنه "في حين أن العنف في السويداء هدأ إلى حد كبير بعد وقف إطلاق النار، فإن خطر تجدد الصراع حاضر دائما، وكذلك القوى السياسية الطاردة المركزية التي تهدد سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".وتكافح سوريا مع انقسامات عرقية ودينية عميقة، في أعقاب إطاحة الرئيس السابق في ديسمبر الماضي، بعد سنوات من الحرب.واندلعت اشتباكات في السويداء في 13 بين فصائل درزية وقبائل بدوية محلية وتدخلت القوات الحكومية في المواجهات.(سكاي نيوز)