على وقع التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة.. موقف لافت للامارات

عربي-دولي
Lebanon 24
22-08-2025
|
23:42
A-
A+
أعربت
دولة الإمارات
عن إدانتها واستنكارها الشديدين لخطة الاستيطان
الإسرائيلية
الجديدة في
الضفة الغربية
المحتلة، والمضي في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في
قطاع غزة
.
وأكدت
وزارة الخارجية
الإماراتية
في بيان نقلته وكالة أنباء
الإمارات
(وام)، أن "هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
ووصف البيان الإجراءات الإسرائيلية بأنها "تقويض خطير للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة
الفلسطينية
المستقلة".
وحذرت الخارجية الإماراتية من "التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان وما يترتب عليه من تصاعد المعاناة الإنسانية وتهديد أمن واستقرار المنطقة".
وجددت دولة الإمارات مطالبتها بوقف فوري للاستيطان والعمليات العسكرية، كما دعت
المجتمع الدولي
إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات، والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل وشامل ودائم، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية.
