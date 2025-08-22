على وقع التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة.. موقف لافت للامارات



أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لخطة الاستيطان الجديدة في المحتلة، والمضي في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في .وأكدت في بيان نقلته وكالة أنباء (وام)، أن "هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

ووصف البيان الإجراءات الإسرائيلية بأنها "تقويض خطير للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة المستقلة".



وحذرت الخارجية الإماراتية من "التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان وما يترتب عليه من تصاعد المعاناة الإنسانية وتهديد أمن واستقرار المنطقة".



وجددت دولة الإمارات مطالبتها بوقف فوري للاستيطان والعمليات العسكرية، كما دعت إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات، والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل وشامل ودائم، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية.