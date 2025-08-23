Advertisement

عربي-دولي

"مدفون تحت الأنقاض".. عراقجي يُثير الجدل بشأن "مصير اليورانيوم"

Lebanon 24
23-08-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1408011-638915312826396567.webp
Doc-P-1408011-638915312826396567.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بسبب تصريح يتضارب مع تعليقات سابقة لمسؤولين بارزين من بلاده، أثار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجدل بشأن مصير اليورانيوم المخصب بعد الضربات الأميركية. 
Advertisement

وقال عراقجي، وفقا لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، إن المخزون "مدفون تحت الأنقاض"، من دون وجود طريقة فعلية لاستخراجه في الوقت الحالي.

وكان عراقجي يشير إلى أنقاض منشآت نووية استهدفتها ضربات أميركية قبل أسابيع، تزامنا مع حرب الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران.

لكن تصريح الوزير كشف عن تناقضات مع تأكيدات سابقة من كبار المسؤولين الإيرانيين، بأن المخزون النووي نقل قبل الضربات، ولا يزال آمنا ولم يتضرر من الهجوم الأميركي.

ويطرح هذا التناقض تساؤلات بشأن مصير نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني المخصب، ويرى متابعون أن التصريحات الرسمية بعد الضربات ربما لم تكن دقيقة، أو أن طهران قررت نقل برنامجها النووي إلى السرية بعيدا عن الأنظار الدولية.

وفي السياق ذاته، حذر عراقجي الدول الأوربية من تفعيل "آلية الزناد"، وإعادة فرض العقوبات على بلاده، مؤكدا "عدم أهلية هذه الدول قانونيا وأخلاقيا للجوء إلى هذه الآلية".(سكاي نيوز)


مواضيع ذات صلة
مصدر أمني إسرائيلي لـ"الحدث": معظم اليورانيوم المخصب دفن تحت الأنقاض في إيران
lebanon 24
23/08/2025 09:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: التهديد النووي الإيراني مدفون تحت الأنقاض
lebanon 24
23/08/2025 09:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: لا أعلم مصير مخزون اليورانيوم المخصب لأنه كان بمواقع قُصفت
lebanon 24
23/08/2025 09:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
فيفا يثير الجدل: تشيلسي أول "بطل رسمي للعالم" وإعادة تصنيف لألقاب الأندية السابقة
lebanon 24
23/08/2025 09:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:15 | 2025-08-23
02:00 | 2025-08-23
01:47 | 2025-08-23
01:35 | 2025-08-23
01:15 | 2025-08-23
00:47 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24