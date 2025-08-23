"مدفون تحت الأنقاض".. عراقجي يُثير الجدل بشأن "مصير اليورانيوم"

Advertisement

بسبب تصريح يتضارب مع تعليقات سابقة لمسؤولين بارزين من بلاده، أثار الجدل بشأن مصير اليورانيوم المخصب بعد الضربات الأميركية.وقال ، وفقا لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، إن المخزون "مدفون تحت الأنقاض"، من دون وجود طريقة فعلية لاستخراجه في الوقت الحالي.وكان عراقجي يشير إلى أنقاض منشآت نووية استهدفتها ضربات أميركية قبل أسابيع، تزامنا مع حرب الـ12 يوما بين وإيران.لكن تصريح الوزير كشف عن تناقضات مع تأكيدات سابقة من كبار المسؤولين الإيرانيين، بأن المخزون نقل قبل الضربات، ولا يزال آمنا ولم يتضرر من الهجوم الأميركي.ويطرح هذا التناقض تساؤلات بشأن مصير نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، ويرى متابعون أن التصريحات الرسمية بعد الضربات ربما لم تكن دقيقة، أو أن قررت نقل برنامجها النووي إلى السرية بعيدا عن الأنظار الدولية.وفي السياق ذاته، حذر عراقجي الدول الأوربية من تفعيل "آلية "، وإعادة فرض على بلاده، مؤكدا "عدم أهلية هذه الدول قانونيا وأخلاقيا للجوء إلى هذه الآلية".(سكاي نيوز)