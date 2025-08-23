عقوبات تلوح في الافق.. تضاؤل الآمال بعقد قمة سلام بين بوتين وزيلينسكي



وقال الروسي سيرغي لافروف إنه "لا خطة لعقد لقاء" بين الرئيسين، فيما زار لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته كييف لمناقشة ملفات أبرزها الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا. تراجعت فرص عقد قمة بين وأوكرانيا الجمعة مع إعلان الرئيس الأميركي أنه سيتخذ قرارا "مهماً" خلال أسبوعين قد يشمل فرض عقوبات على روسيا في ظل تعثر جهود الوساطة الأميركية.وبعدما كان أعلن مطلع الأسبوع أن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اللذين التقى كلا منهما على حدة في الآونة الأخيرة، موافقين على مقترح عقد قمة بينهما، عاد وشبّههما الجمعة بـ"الزيت والماء"، مؤكدا أن جمعهما في لقاء مشترك بالغ الصعوبة.وقال الروسي سيرغي لافروف إنه "لا خطة لعقد لقاء" بين الرئيسين، فيما زار لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته كييف لمناقشة ملفات أبرزها الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا.

وصرّح ترامب للصحافيين في أن الزعيمين "لا يتفقان كثيرا لأسباب جلية".



وأضاف أنه سيتخذ قرارا "مهما" خلال أسبوعين بشأن جهود السلام في ، مشيرا إلى أن قد تواجه فرض عقوبات ضخمة أو أنه قد يكتفي بعدم فعل شيء.



وقال الرئيس الأميركي في المكتب البيضوي وهو يرتدي قبعة بيسبول حمراء كتب عليها "ترامب كان محقا في كل شيء"، إن "رقص التانغو يحتاج لشخصين".



وتابع "في غضون أسبوعين سنعرف في أي اتجاه سأذهب"، موضحا "سيكون قرارا مهما للغاية، وسيكون إما عقوبات ضخمة أو رسوم جمركية أو كليهما، أو لن نفعل شيئا ونقول: إنها معركتكم".



وكشف ترامب أنه قد يدعو الزعيم الروسي لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ستقام في في حال إحراز تقدم بشأن أوكرانيا.



كما أضعف لافروف الآمال في إجراء محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي لحل النزاع الذي دخل عامه الرابع، من خلال التشكيك في شرعية الرئيس الأوكراني وتكرار مطالب الكرملين "المتشددة".



وقال وزير الخارجية الروسي في مقابلة بثتها شبكة إن بي سي الأميركية إن بوتين "مستعد للقاء زيلينسكي" بمجرد إعداد جدول الأعمال لقمة تجمعهما، مضيفا أن الأخير "غير جاهز على الإطلاق".



وفي كييف، قال زيلينسكي متحدثا إلى جانب روته إن أوكرانيا "ليس لديها اتفاقيات مع الروس"، مشيرا إلى أن بلاده اتفقت فقط مع ترامب بشأن كيفية المضي قدما في المساعي الدبلوماسية.



وكان الرئيس الأوكراني اتهم روسيا الخميس "بمحاولة التنصل من عقد اجتماع"، مضيفا أن موسكو تريد مواصلة الهجوم.