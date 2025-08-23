ترامب يُخطط لاستخدام البلوتونيوم المتبقي من حقبة الحرب الباردة.. تقرير يكشف

Advertisement

ينوي الرئيس الأميركي استخدام البلوتونيوم المتبقي من حقبة الحرب الباردة كوقود محتمل للمفاعلات النووية الجديدة.وذكر تقرير لوكالة " " أن إدارة تخطط لتوفير نحو 20 طنا متريا من البلوتونيوم المستخرج من الرؤوس النووية المفككة كوقود محتمل لمفاعلات الطاقة الأميركية.تأتي هذه الخطوة تكميلية لأمر تنفيذي وقعه ترامب في مايو يوقف جزءا كبيرا من برنامج التخلص من فائض البلوتونيوم ويحول تركيزه لاستخدامه في الوقود المتقدم.وستطلب الأميركية قريبا مقترحات من قطاع الصناعة، حيث ستقدم البلوتونيوم بتكلفة زهيدة أو مجانية مع تحمل الصناعات المصاحبة لتكاليف النقل والتصميم والبناء.وأشار التقرير إلى أن استخدام البلوتونيوم كوقود لم يحدث إلا في تجارب قصيرة، ولم تكشف التفاصيل الكاملة بشأن حجم المادة أو التوقيت المتوقع.يذكر أن المخزون الكلي للبلوتونيوم الصالح للاستخدام يبلغ 34 طنا، وهناك أميركي بالتخلص منه بموجب اتفاقية حظر الانتشار النووي مع عام 2000، وفق ما أورد تقرير "رويترز".من جهتها، لم تؤكد وزارة الطاقة التقرير، لكنها تدرس استراتيجيات لتعزيز سلاسل توريد الوقود النووي.(سكاي نيوز)