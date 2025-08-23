29
ترامب يُخطط لاستخدام البلوتونيوم المتبقي من حقبة الحرب الباردة.. تقرير يكشف
23-08-2025
ينوي الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
استخدام البلوتونيوم المتبقي من حقبة الحرب الباردة كوقود محتمل للمفاعلات النووية الجديدة.
وذكر تقرير لوكالة "
رويترز
" أن إدارة
ترامب
تخطط لتوفير نحو 20 طنا متريا من البلوتونيوم المستخرج من الرؤوس النووية المفككة كوقود محتمل لمفاعلات الطاقة الأميركية.
تأتي هذه الخطوة تكميلية لأمر تنفيذي وقعه ترامب في مايو يوقف جزءا كبيرا من برنامج التخلص من فائض البلوتونيوم ويحول تركيزه لاستخدامه في الوقود
النووي
المتقدم.
وستطلب
وزارة الطاقة
الأميركية قريبا مقترحات من قطاع الصناعة، حيث ستقدم البلوتونيوم بتكلفة زهيدة أو مجانية مع تحمل الصناعات المصاحبة لتكاليف النقل والتصميم والبناء.
وأشار التقرير إلى أن استخدام البلوتونيوم كوقود لم يحدث إلا في تجارب قصيرة، ولم تكشف التفاصيل الكاملة بشأن حجم المادة أو التوقيت المتوقع.
يذكر أن المخزون الكلي للبلوتونيوم الصالح للاستخدام يبلغ 34 طنا، وهناك
التزام
أميركي بالتخلص منه بموجب اتفاقية حظر الانتشار النووي مع
روسيا
عام 2000، وفق ما أورد تقرير "رويترز".
من جهتها، لم تؤكد وزارة الطاقة التقرير، لكنها تدرس استراتيجيات لتعزيز سلاسل توريد الوقود النووي.(سكاي نيوز)
