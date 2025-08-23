Advertisement

عربي-دولي

سفير أميركي جديد في الهند.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-08-2025 | 01:47
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيرشح سيرغيو غور، أحد أقرب مساعديه، ليكون السفير المقبل للولايات المتحدة لدى الهند حيث سيتولى إدارة علاقات متوترة ازدادت سوءا مع الزيادة المقررة للرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى المثلين الأسبوع المقبل.
وأضاف ترامب أن جور، الذي يشغل حاليا منصب مدير مكتب شؤون الموظفين الرئاسي في البيت الأبيض، سيعمل أيضا مبعوثا خاصا للرئيس لشؤون جنوب ووسط آسيا.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن جور سيظل في منصبه الحالي لحين تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه.

وقال ترامب “سيرغيو صديق رائع، كان إلى جانبي لسنوات عديدة. لقد عمل في حملاتي الرئاسية السابقة ونشر كتبي الأكثر مبيعا، وأدار أحد أكبر لجان العمل السياسي التي ساعدت في دعم حركتنا” مشيدا بجهود جور في تعيين موظفين في فترة ولايته الثانية.

وأضاف ترامب “بالنسبة للمنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، من المهم أن يكون لدي شخص أثق به تماما لتنفيذ برنامجي ومساعدتنا في جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وتشهد العلاقات بين أمريكا والهند توترا بسبب حرب ترامب التجارية عقب انهيار المحادثات حول خفض الرسوم الجمركية بعد أن رفضت الهند، التي تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، فتح قطاعي الزراعة والألبان على نطاق واسع. وتبلغ قيمة التجارة الثنائية بين البلدين أكثر من 190 مليار دولار سنويا.
