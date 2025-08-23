سفير أميركي جديد في الهند.. اليكم التفاصيل

Advertisement

قال الرئيس الأميركي ، إنه سيرشح سيرغيو غور، أحد أقرب مساعديه، ليكون السفير المقبل للولايات المتحدة لدى حيث سيتولى إدارة علاقات متوترة ازدادت سوءا مع الزيادة المقررة للرسوم الجمركية على السلع من الهند إلى المثلين الأسبوع المقبل.وأضاف أن جور، الذي يشغل حاليا منصب مدير مكتب شؤون الموظفين الرئاسي في ، سيعمل أيضا مبعوثا خاصا للرئيس لشؤون جنوب ووسط آسيا.وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن جور سيظل في منصبه الحالي لحين تصديق الأمريكي على تعيينه.وقال ترامب “سيرغيو صديق رائع، كان إلى جانبي لسنوات عديدة. لقد عمل في حملاتي الرئاسية السابقة ونشر كتبي الأكثر مبيعا، وأدار أحد أكبر لجان العمل السياسي التي ساعدت في دعم حركتنا” مشيدا بجهود جور في تعيين موظفين في فترة ولايته الثانية.وأضاف ترامب “بالنسبة للمنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، من المهم أن يكون لدي شخص أثق به تماما لتنفيذ برنامجي ومساعدتنا في جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.وتشهد العلاقات بين أمريكا والهند توترا بسبب حرب ترامب التجارية عقب انهيار المحادثات حول خفض الرسوم الجمركية بعد أن رفضت الهند، التي تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، فتح قطاعي الزراعة والألبان على نطاق واسع. وتبلغ قيمة التجارة الثنائية بين البلدين أكثر من 190 مليار دولار سنويا.