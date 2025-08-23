لأوّل مرّة في الخليج... الفاتيكان يمنح لقباً لكنيسة سيّدة الجزيرة العربيّة

في حدثٍ يُعتبر الأوّل من نوعه في ، أعلن عن ترقية سيّدة في منطقة الأحمدي جنوب إلى مقام "بازيليكا صغرى"، وهي تسمية تُطلق على كنائس مُعيّنة تُمنح لها مرتبة خاصة في .

وتُعدّ "البازيليكا الصغرى" لقب أو مكانة يمنحها الفاتيكان لبعض الكنائس المتميّزة تاريخياً أو معماريًا أو روحيًا، بمرسوم بابوي، اعترافاً بدورها وأهميتها والمجتمع المحيط بها. (العربية)



