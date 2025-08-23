Advertisement

عربي-دولي

لأوّل مرّة في الخليج... الفاتيكان يمنح لقباً لكنيسة سيّدة الجزيرة العربيّة

Lebanon 24
23-08-2025 | 05:32
في حدثٍ يُعتبر الأوّل من نوعه في الخليج، أعلن الفاتيكان عن ترقية كنيسة سيّدة الجزيرة العربية في منطقة الأحمدي جنوب الكويت إلى مقام "بازيليكا صغرى"، وهي تسمية تُطلق على كنائس مُعيّنة تُمنح لها مرتبة خاصة في الكنيسة الكاثوليكية.
وتُعدّ "البازيليكا الصغرى" لقب أو مكانة يمنحها الفاتيكان لبعض الكنائس المتميّزة تاريخياً أو معماريًا أو روحيًا، بمرسوم بابوي، اعترافاً بدورها وأهميتها والمجتمع المحيط بها. (العربية)

