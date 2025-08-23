Advertisement

عربي-دولي

نشر تسجيلات لمسؤول إسرائيليّ... ماذا كشف فيها عن هجوم 7 تشرين الأوّل؟

Lebanon 24
23-08-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1408113-638915537816692098.jpg
Doc-P-1408113-638915537816692098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ "القناة الـ12 الإسرائيليّة" نشرت الجزء الثاني من تسجيلات الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" أهارون حاليفا، المتعلقة بهجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأوّل 2023.
Advertisement
 
وبحسب القناة الإسرائيليّة، فإنّ حاليفا قال إنّ "رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو تلقى تحذيرا استراتيجيا مسبقا حول احتمال وقوع حرب، لكنه لم يستجب بجدية، بل قلل من الاجتماعات معه حتى أصبحت مرّة كلّ 6 أشهر".

وأشار حاليفا إلى أنّ "رئيس هيئة الاستخبارات لا يُحدّد له ما هي المعلومات التي يتلقاها، إذ لدى نتنياهو مدير استخبارات خاص يقدم تقاريره له مباشرة".

وأضاف حاليفا الذي استقال من منصبه في نيسان 2024، بعد إعترافه بمسؤوليته عن التقصير، أنّ "نتنياهو فشل في حماية المواطنين"، ووصف "إسرائيل بأنها أشبه ببيت دعارة".

وذكر حاليفا أن التحذيرات بشأن الهجوم بدأت تظهر مساء 6 تشرين الأوّل 2023، لكنه تلقى أول اتصال من مساعدته في الساعة 3:20 فجرا، ما يشير إلى تقاعس في تعامل الجيش الإسرائيليّ والاستخبارات مع التحذيرات. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
القناة 12 عن تسجيل لرئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق: يجب قتل 50 فلسطينيا مقابل كل قتيل في 7 تشرين الاول
lebanon 24
23/08/2025 21:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن قادة بالجيش الإسرائيلي: مراقب الدولة حدد سلفا المسؤولين عن إخفاق 7 تشرين الاول لتبرئة نتنياهو وقادة حكومته
lebanon 24
23/08/2025 21:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نعلم تماما أن إيران كانت خلف هجوم 7 تشرين الأول وقضينا على أعدائنا الواحد تلو الآخر
lebanon 24
23/08/2025 21:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"اعتقدنا ان حماس لن تشن هجوماً".. نتنياهو يكشف تفاصيل ما جرى صبيحة هجوم 7 تشرين الأول
lebanon 24
23/08/2025 21:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:27 | 2025-08-23
13:33 | 2025-08-23
13:22 | 2025-08-23
13:00 | 2025-08-23
12:30 | 2025-08-23
12:00 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24