نشر تسجيلات لمسؤول إسرائيليّ... ماذا كشف فيها عن هجوم 7 تشرين الأوّل؟

ذكر موقع " "، أنّ "القناة الـ12 الإسرائيليّة" نشرت الجزء الثاني من تسجيلات الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" أهارون حاليفا، المتعلقة بهجوم "طوفان " في 7 تشرين الأوّل 2023.

وبحسب القناة الإسرائيليّة، فإنّ حاليفا قال إنّ "رئيس الوزراء الإسرائيليّ تلقى تحذيرا استراتيجيا مسبقا حول احتمال وقوع حرب، لكنه لم يستجب بجدية، بل قلل من الاجتماعات معه حتى أصبحت مرّة كلّ 6 أشهر".



وأشار حاليفا إلى أنّ "رئيس هيئة الاستخبارات لا يُحدّد له ما هي المعلومات التي يتلقاها، إذ لدى مدير استخبارات خاص يقدم تقاريره له مباشرة".



وأضاف حاليفا الذي استقال من منصبه في نيسان 2024، بعد إعترافه بمسؤوليته عن التقصير، أنّ "نتنياهو فشل في حماية المواطنين"، ووصف " بأنها أشبه ببيت دعارة".



وذكر حاليفا أن التحذيرات بشأن الهجوم بدأت تظهر مساء 6 تشرين الأوّل 2023، لكنه تلقى أول اتصال من مساعدته في الساعة 3:20 فجرا، ما يشير إلى تقاعس في تعامل الجيش الإسرائيليّ والاستخبارات مع التحذيرات. (روسيا اليوم)