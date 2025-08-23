28
عربي-دولي
قرار جديد في سوريا.. إرجاء إنتخابات مجلس الشعب في 3 محافظات
Lebanon 24
23-08-2025
|
06:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت شبكة "
سكاي نيوز
عربية"، اليوم السبت، أنّ السلطات
السورية
قررت إرجاء انتخابات مجلس الشعب في محافظات السويداء، الحسكة والرقة، وذلك بسبب التحديات الأمنية إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها.
ونقلت الشبكة عن مصادر قولها: "حرصاً من اللجنة
العليا
لانتخابات مجلس الشعب على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء - الحسكة -
الرقة
)، ونظراً لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإنَّ اللجنة العليا قررت إرجاء العملية
الانتخابية
في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن".
وانطلقت، الجمعة، الإجراءات العملية لانتخابات مجلس الشعب السوري، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد، وذلك عقب مصادقة الرئيس السوري
أحمد الشرع
على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وينصُّ النظام الانتخابي الجديد على تشكيل لجنة عليا للانتخابات يعينها رئيس الجمهورية وتشرف على العملية كاملة، بحيث يُنتخب ثلثا
أعضاء المجلس
البالغ عددهم 210 عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يُعيَّن الثلث المتبقي بمرسوم رئاسي. كذلك، توزع المقاعد بحسب التوزع السكاني لكل محافظة.
ووفق المرسوم، يشترط في عضو الهيئة الناخبة أن يكون
سوريا
قبل الأول من أيار 2011، وألا يكون قد ترشح للرئاسة أو لمجلس الشعب بعد 2011 إلا إذا ثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية.
تابع
