Advertisement

عربي-دولي

قرار جديد في سوريا.. إرجاء إنتخابات مجلس الشعب في 3 محافظات

Lebanon 24
23-08-2025 | 06:49
A-
A+
Doc-P-1408115-638915539008857756.jpg
Doc-P-1408115-638915539008857756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، أنّ السلطات السورية قررت إرجاء انتخابات مجلس الشعب في محافظات السويداء، الحسكة والرقة، وذلك بسبب التحديات الأمنية إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها.
Advertisement
 

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها: "حرصاً من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء - الحسكة - الرقة )، ونظراً لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإنَّ اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن".
 

وانطلقت، الجمعة، الإجراءات العملية لانتخابات مجلس الشعب السوري، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد، وذلك عقب مصادقة الرئيس السوري أحمد الشرع على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
 

وينصُّ النظام الانتخابي الجديد على تشكيل لجنة عليا للانتخابات يعينها رئيس الجمهورية وتشرف على العملية كاملة، بحيث يُنتخب ثلثا أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يُعيَّن الثلث المتبقي بمرسوم رئاسي. كذلك، توزع المقاعد بحسب التوزع السكاني لكل محافظة.
 

ووفق المرسوم، يشترط في عضو الهيئة الناخبة أن يكون سوريا قبل الأول من أيار 2011، وألا يكون قد ترشح للرئاسة أو لمجلس الشعب بعد 2011 إلا إذا ثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية.

مواضيع ذات صلة
في ايلول.. اليكم موعد انتخابات مجلس الشعب السوري
lebanon 24
23/08/2025 21:36:04 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب 3 رؤساء اتحادات بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك
lebanon 24
23/08/2025 21:36:04 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخابات تكميلية في نقابة المهن البصرية وتشكيل مجلس جديد
lebanon 24
23/08/2025 21:36:04 Lebanon 24 Lebanon 24
من سوريا.. قرار جديد بشأن لبنان (صور)
lebanon 24
23/08/2025 21:36:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:27 | 2025-08-23
13:33 | 2025-08-23
13:22 | 2025-08-23
13:00 | 2025-08-23
12:30 | 2025-08-23
12:00 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24