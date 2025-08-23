في أوكرانيا.. روسيا تسيطر على قريتين في دونيتسك

سيطرت القوات الروسية، مؤخراً، على قريتين في شرقي .

وفي بيان لها، السبت، قالت إنَّ الجيش سيطر على قريتي سريدني وكليبان - بيك.





وتشكل السيطرة على القرية الثانية خطوة إضافية في اتجاه مدينة كوستيانتينيفكا، المعقل المهم على طريق كراماتورسك التي تضمُّ قاعدة لوجستية كبيرة للجيش الأوكراني.





من جانبها، أعلنت ، السبت، أن مقاتلة ميغ-29 أوكرانية سقطت بينما كانت تهبط بعد طلعة جوية، مما أسفر عن وفاة الطيار.





وتشكل مقاتلات ميغ-29 التي ترجع إلى الفترة السوفيتية، أساس سلاح الجو الأوكراني الصغير الذي حصل على طائرات من نفس النوع من وسلوفاكيا منذ بدأ الاجتياح الروسي الشامل في شباط 2022.