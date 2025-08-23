Advertisement

في أوكرانيا.. روسيا تسيطر على قريتين في دونيتسك

Lebanon 24
23-08-2025 | 06:55
سيطرت القوات الروسية، مؤخراً، على قريتين في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.
وفي بيان لها، السبت، قالت وزارة الدفاع الروسية إنَّ الجيش سيطر على قريتي سريدني وكليبان - بيك.


وتشكل السيطرة على القرية الثانية خطوة إضافية في اتجاه مدينة كوستيانتينيفكا، المعقل المهم على طريق كراماتورسك التي تضمُّ قاعدة لوجستية كبيرة للجيش الأوكراني.


من جانبها، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، السبت، أن مقاتلة ميغ-29 أوكرانية سقطت بينما كانت تهبط بعد طلعة جوية، مما أسفر عن وفاة الطيار.


وتشكل مقاتلات ميغ-29 التي ترجع إلى الفترة السوفيتية، أساس سلاح الجو الأوكراني الصغير الذي حصل على طائرات من نفس النوع من بولندا وسلوفاكيا منذ بدأ الاجتياح الروسي الشامل في شباط 2022.

14:27 | 2025-08-23
13:33 | 2025-08-23
13:22 | 2025-08-23
13:00 | 2025-08-23
12:30 | 2025-08-23
12:00 | 2025-08-23
