عربي-دولي
في أوكرانيا.. روسيا تسيطر على قريتين في دونيتسك
Lebanon 24
23-08-2025
|
06:55
سيطرت القوات الروسية، مؤخراً، على قريتين في
منطقة دونيتسك
شرقي
أوكرانيا
.
وفي بيان لها، السبت، قالت
وزارة الدفاع الروسية
إنَّ الجيش سيطر على قريتي سريدني وكليبان - بيك.
وتشكل السيطرة على القرية الثانية خطوة إضافية في اتجاه مدينة كوستيانتينيفكا، المعقل المهم على طريق كراماتورسك التي تضمُّ قاعدة لوجستية كبيرة للجيش الأوكراني.
من جانبها، أعلنت
هيئة الأركان العامة
الأوكرانية
، السبت، أن مقاتلة ميغ-29 أوكرانية سقطت بينما كانت تهبط بعد طلعة جوية، مما أسفر عن وفاة الطيار.
وتشكل مقاتلات ميغ-29 التي ترجع إلى الفترة السوفيتية، أساس سلاح الجو الأوكراني الصغير الذي حصل على طائرات من نفس النوع من
بولندا
وسلوفاكيا منذ بدأ الاجتياح الروسي الشامل في شباط 2022.
