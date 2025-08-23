Advertisement

عربي-دولي

تفاصيل جديدة عن المتهم في قضية تفجير "السيل الشمالي"

Lebanon 24
23-08-2025 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1408143-638915603520949616.jpg
Doc-P-1408143-638915603520949616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت قناة ARD الألمانية بأن المحققين الألمان يعتقدون أن الأوكراني الذي تم القبض عليه في إيطاليا قاد مجموعة تخريبية لتفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".
Advertisement
 
واستشهدت القناة بأمر اعتقال بحق الأوكراني الصادر عن الجانب الألماني.
 
ويوم الخميس الماضي، اعتقلت الشرطة الإيطالية بطلب من النيابة العامة الألمانية، في مقاطعة ريميني مواطنا أوكرانيا يبلغ من العمر 49 عاما يشتبه في أنه عمل كمنسق لتفجيرات خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق في أيلول 2022.
 
وتم القبض على الأوكراني لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. علمت الشرطة المحلية بأن الرجل ملاحق ومطلوب دوليا بعد أن تم تسجيله في مجمع فندقي.

وأضافت القناة: "يعتقد المحققون الألمان أن سيرغي ك. تولى الدور المهم كقائد للعملية بأكملها وكمشرف على عمل مجموعة التخريب. وتفيد المعلومات المتوفرة بأن المعتقل سيرغي كان ضمن طاقم اليخت "أندروميدا"، الذي يقال إنه تم استخدامه لتفجير خطوط أنابيب الغاز". (روسيا اليوم) 
 
 

مواضيع ذات صلة
تفاصيل جديدة... إليكم آخر المعلومات عن منفذ تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق
lebanon 24
23/08/2025 21:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد قضية "زورق الناقورة"؟ هذا ما فعله الجيش
lebanon 24
23/08/2025 21:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا جديد قضية "الكازينو"
lebanon 24
23/08/2025 21:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا جديد قضية الشاب الذي صفع عنصرًا في "اليونيفيل"
lebanon 24
23/08/2025 21:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:27 | 2025-08-23
13:33 | 2025-08-23
13:22 | 2025-08-23
13:00 | 2025-08-23
12:30 | 2025-08-23
12:00 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24