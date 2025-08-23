28
عربي-دولي
تفاصيل جديدة عن المتهم في قضية تفجير "السيل الشمالي"
Lebanon 24
أفادت قناة ARD
الألمانية
بأن المحققين الألمان يعتقدون أن الأوكراني الذي تم القبض عليه في
إيطاليا
قاد مجموعة تخريبية لتفجير خط أنابيب "
السيل
الشمالي
".
واستشهدت القناة بأمر اعتقال بحق الأوكراني الصادر عن الجانب الألماني.
ويوم الخميس الماضي، اعتقلت الشرطة
الإيطالية
بطلب من
النيابة العامة
الألمانية، في مقاطعة ريميني مواطنا
أوكرانيا
يبلغ من العمر 49 عاما يشتبه في أنه عمل كمنسق لتفجيرات خطوط أنابيب
الغاز
"السيل الشمالي" في بحر
البلطيق
في أيلول 2022.
وتم القبض على الأوكراني لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. علمت الشرطة المحلية بأن الرجل ملاحق ومطلوب دوليا بعد أن تم تسجيله في مجمع فندقي.
وأضافت القناة: "يعتقد المحققون الألمان أن
سيرغي
ك. تولى الدور المهم كقائد للعملية بأكملها وكمشرف على عمل مجموعة التخريب. وتفيد المعلومات المتوفرة بأن المعتقل سيرغي كان ضمن طاقم اليخت "أندروميدا"، الذي يقال إنه تم استخدامه لتفجير خطوط أنابيب الغاز". (روسيا اليوم)
