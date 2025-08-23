تفاصيل جديدة عن المتهم في قضية تفجير "السيل الشمالي"

أفادت قناة ARD بأن المحققين الألمان يعتقدون أن الأوكراني الذي تم القبض عليه في قاد مجموعة تخريبية لتفجير خط أنابيب " ".

Advertisement

واستشهدت القناة بأمر اعتقال بحق الأوكراني الصادر عن الجانب الألماني.

ويوم الخميس الماضي، اعتقلت الشرطة بطلب من الألمانية، في مقاطعة ريميني مواطنا يبلغ من العمر 49 عاما يشتبه في أنه عمل كمنسق لتفجيرات خطوط أنابيب "السيل الشمالي" في بحر في أيلول 2022.

وتم القبض على الأوكراني لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. علمت الشرطة المحلية بأن الرجل ملاحق ومطلوب دوليا بعد أن تم تسجيله في مجمع فندقي.



وأضافت القناة: "يعتقد المحققون الألمان أن ك. تولى الدور المهم كقائد للعملية بأكملها وكمشرف على عمل مجموعة التخريب. وتفيد المعلومات المتوفرة بأن المعتقل سيرغي كان ضمن طاقم اليخت "أندروميدا"، الذي يقال إنه تم استخدامه لتفجير خطوط أنابيب الغاز". (روسيا اليوم)