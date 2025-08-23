Advertisement

إقتصاد

إجتماع تركي - سوري - أردني مُرتقب في الخريف... ماذا سيبحث؟

Lebanon 24
23-08-2025 | 09:46
أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، عن عقد اجتماع ثلاثي مرتقب بين تركيا وسوريا والأردن على مستوى الوزراء في الخريف المقبل، من أجل تنظيم عمليات النقل البري بشكل أكثر مهنية.
وأكد أوغلو أنّ "بلاده ستسمح في المرحلة الأولى للشاحنات السورية غير المطابقة للمواصفات، بالدخول إلى الولاية التركية المحاذية لسوريا بعد اجتياز المعبر الحدودي، بينما أشار إلى أنّ الشاحنات المطابقة للمواصفات سيتم السماح لها بالعبور إلى دول أخرى. وبالمثل، فإن الشاحنات التركية ستعبر إلى سوريا ومنها إلى الأردن". (الامارات 24)
 
