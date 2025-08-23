إجتماع تركي - سوري - أردني مُرتقب في الخريف... ماذا سيبحث؟

Advertisement

أعلن وزير النقل عبد أورال ، عن عقد اجتماع ثلاثي مرتقب بين وسوريا والأردن على مستوى الوزراء في الخريف المقبل، من أجل تنظيم عمليات النقل البري بشكل أكثر مهنية.وأكد أوغلو أنّ "بلاده ستسمح في المرحلة الأولى للشاحنات غير المطابقة للمواصفات، بالدخول إلى الولاية المحاذية لسوريا بعد اجتياز المعبر الحدودي، بينما أشار إلى أنّ الشاحنات المطابقة للمواصفات سيتم السماح لها بالعبور إلى دول أخرى. وبالمثل، فإن الشاحنات التركية ستعبر إلى ومنها إلى ". (الامارات 24)