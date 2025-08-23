28
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
9
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحذير من مرسيدس.. عيب خطير في هذه السيارة وحملة استدعاء واسعة
Lebanon 24
23-08-2025
|
13:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجبرت مشكلة تقنية خطيرة شركة
مرسيدس
بنز على إطلاق حملة استدعاء لآلاف سياراتها في السوق الأميركية، بعدما كشفت التحقيقات عن خلل قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث.
Advertisement
وبحسب مذكرة رسمية نشرتها
الإدارة الوطنية للسلامة المرورية
على الطرق السريعة عبر موقعها الإلكتروني، فإن الاستدعاء يشمل نحو 3749 سيارة من بعض الطرازات المنتَجة بين أعوام 2023 و2025.
الاستدعاء يستهدف فئات محددة من سيارات "إيه كيو إيه" (EQA) و"جي إل سي" (GLC)، وذلك بعد رصد خلل يتعلق بعجلة القيادة.
التقارير أوضحت أن أحد المسامير المسؤولة عن تثبيت عجلة القيادة قد لا يكون مثبتًا بالشكل المطلوب، ما قد يؤدي إلى انفصال العجلة عن عمود القيادة أثناء الاستخدام.
هذا الخلل قد يتسبب في فقدان السائق السيطرة على التوجيه، الأمر الذي يرفع بشكل كبير من مخاطر وقوع حوادث تصادم.
مرسيدس أكدت أن عملية الإصلاح ستتم مجانًا بالكامل للعملاء، ضمن الإجراءات المعتادة لحملات السلامة، في محاولة لاحتواء الأزمة وضمان أعلى مستويات الأمان لمالكي هذه الطرازات. (العين)
مواضيع ذات صلة
تحذير عاجل لأصحاب هذه السيارات.. شركة تستدعي 62 ألف سيارة بسبب خطر الحريق
Lebanon 24
تحذير عاجل لأصحاب هذه السيارات.. شركة تستدعي 62 ألف سيارة بسبب خطر الحريق
24/08/2025 01:52:11
24/08/2025 01:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حملة واسعة لإزالة التعديات في مدينة صور ضمن خطة وطنية
Lebanon 24
حملة واسعة لإزالة التعديات في مدينة صور ضمن خطة وطنية
24/08/2025 01:52:11
24/08/2025 01:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي المنى: نطلق اليوم حملة إنسانية واسعة لنصرة السويداء المنكوبة
Lebanon 24
أبي المنى: نطلق اليوم حملة إنسانية واسعة لنصرة السويداء المنكوبة
24/08/2025 01:52:11
24/08/2025 01:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من تفشّي فيروس خطير... هذه أعراض مرض "شيكونغونيا"
Lebanon 24
تحذير عاجل من تفشّي فيروس خطير... هذه أعراض مرض "شيكونغونيا"
24/08/2025 01:52:11
24/08/2025 01:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذه تفاصيلها.. نتنياهو تلقى "سيناريوهات مرعبة" عن أسرى إسرائيل في غزة
Lebanon 24
هذه تفاصيلها.. نتنياهو تلقى "سيناريوهات مرعبة" عن أسرى إسرائيل في غزة
16:55 | 2025-08-23
23/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة جديدة.. هذا ما تتحضر له شركة "OpenAI"
Lebanon 24
خطوة جديدة.. هذا ما تتحضر له شركة "OpenAI"
16:20 | 2025-08-23
23/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهم الخيانة وجرائم الحرب.. طلب إعدام رئيس أفريقي سابق
Lebanon 24
بتهم الخيانة وجرائم الحرب.. طلب إعدام رئيس أفريقي سابق
15:30 | 2025-08-23
23/08/2025 03:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
غزة تدخل مرحلة المجاعة.. أجساد هزيلة وأرواح تُزهق جوعًا وسط حصار الحرب
Lebanon 24
غزة تدخل مرحلة المجاعة.. أجساد هزيلة وأرواح تُزهق جوعًا وسط حصار الحرب
14:39 | 2025-08-23
23/08/2025 02:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق أميركي من داعش.. وبغداد ترد
Lebanon 24
قلق أميركي من داعش.. وبغداد ترد
14:36 | 2025-08-23
23/08/2025 02:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
00:34 | 2025-08-23
23/08/2025 12:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: سامي الجميل يحتفل بـ"زفاف" ابنة شقيقته.. الفرح يجمع العائلة
Lebanon 24
بالصور: سامي الجميل يحتفل بـ"زفاف" ابنة شقيقته.. الفرح يجمع العائلة
05:13 | 2025-08-23
23/08/2025 05:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
06:51 | 2025-08-23
23/08/2025 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
15:03 | 2025-08-23
23/08/2025 03:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
12:23 | 2025-08-23
23/08/2025 12:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2025-08-23
هذه تفاصيلها.. نتنياهو تلقى "سيناريوهات مرعبة" عن أسرى إسرائيل في غزة
16:20 | 2025-08-23
خطوة جديدة.. هذا ما تتحضر له شركة "OpenAI"
15:30 | 2025-08-23
بتهم الخيانة وجرائم الحرب.. طلب إعدام رئيس أفريقي سابق
14:39 | 2025-08-23
غزة تدخل مرحلة المجاعة.. أجساد هزيلة وأرواح تُزهق جوعًا وسط حصار الحرب
14:36 | 2025-08-23
قلق أميركي من داعش.. وبغداد ترد
14:27 | 2025-08-23
الانتخابات مؤجلة في 3 محافظات.. والمشهد البرلماني السوري ينتظر استقرار الأوضاع
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
24/08/2025 01:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
24/08/2025 01:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
24/08/2025 01:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24