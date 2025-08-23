تحذير من مرسيدس.. عيب خطير في هذه السيارة وحملة استدعاء واسعة

Advertisement

أجبرت مشكلة تقنية خطيرة شركة بنز على إطلاق حملة استدعاء لآلاف سياراتها في السوق الأميركية، بعدما كشفت التحقيقات عن خلل قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث.وبحسب مذكرة رسمية نشرتها على الطرق السريعة عبر موقعها الإلكتروني، فإن الاستدعاء يشمل نحو 3749 سيارة من بعض الطرازات المنتَجة بين أعوام 2023 و2025.الاستدعاء يستهدف فئات محددة من سيارات "إيه كيو إيه" (EQA) و"جي إل سي" (GLC)، وذلك بعد رصد خلل يتعلق بعجلة القيادة.التقارير أوضحت أن أحد المسامير المسؤولة عن تثبيت عجلة القيادة قد لا يكون مثبتًا بالشكل المطلوب، ما قد يؤدي إلى انفصال العجلة عن عمود القيادة أثناء الاستخدام.هذا الخلل قد يتسبب في فقدان السائق السيطرة على التوجيه، الأمر الذي يرفع بشكل كبير من مخاطر وقوع حوادث تصادم.مرسيدس أكدت أن عملية الإصلاح ستتم مجانًا بالكامل للعملاء، ضمن الإجراءات المعتادة لحملات السلامة، في محاولة لاحتواء الأزمة وضمان أعلى مستويات الأمان لمالكي هذه الطرازات. (العين)