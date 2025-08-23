Advertisement

عربي-دولي

تحذير من مرسيدس.. عيب خطير في هذه السيارة وحملة استدعاء واسعة

Lebanon 24
23-08-2025 | 13:33
A-
A+
Doc-P-1408216-638915781269472539.png
Doc-P-1408216-638915781269472539.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجبرت مشكلة تقنية خطيرة شركة مرسيدس بنز على إطلاق حملة استدعاء لآلاف سياراتها في السوق الأميركية، بعدما كشفت التحقيقات عن خلل قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث.
Advertisement

وبحسب مذكرة رسمية نشرتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة عبر موقعها الإلكتروني، فإن الاستدعاء يشمل نحو 3749 سيارة من بعض الطرازات المنتَجة بين أعوام 2023 و2025.

الاستدعاء يستهدف فئات محددة من سيارات "إيه كيو إيه" (EQA) و"جي إل سي" (GLC)، وذلك بعد رصد خلل يتعلق بعجلة القيادة.

التقارير أوضحت أن أحد المسامير المسؤولة عن تثبيت عجلة القيادة قد لا يكون مثبتًا بالشكل المطلوب، ما قد يؤدي إلى انفصال العجلة عن عمود القيادة أثناء الاستخدام. 

هذا الخلل قد يتسبب في فقدان السائق السيطرة على التوجيه، الأمر الذي يرفع بشكل كبير من مخاطر وقوع حوادث تصادم.

مرسيدس أكدت أن عملية الإصلاح ستتم مجانًا بالكامل للعملاء، ضمن الإجراءات المعتادة لحملات السلامة، في محاولة لاحتواء الأزمة وضمان أعلى مستويات الأمان لمالكي هذه الطرازات. (العين)
مواضيع ذات صلة
تحذير عاجل لأصحاب هذه السيارات.. شركة تستدعي 62 ألف سيارة بسبب خطر الحريق
lebanon 24
24/08/2025 01:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة واسعة لإزالة التعديات في مدينة صور ضمن خطة وطنية
lebanon 24
24/08/2025 01:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى: نطلق اليوم حملة إنسانية واسعة لنصرة السويداء المنكوبة
lebanon 24
24/08/2025 01:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل من تفشّي فيروس خطير... هذه أعراض مرض "شيكونغونيا"
lebanon 24
24/08/2025 01:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-08-23
16:20 | 2025-08-23
15:30 | 2025-08-23
14:39 | 2025-08-23
14:36 | 2025-08-23
14:27 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24